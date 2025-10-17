Laboratori, talk e diploma day: all’ITS Incom Academy una giornata dedicata a “Pensiero, AI e futuro”
"ITS INCOM MINDSET / Pensiero, AI e futuro" è una giornata di festa, confronto e ispirazione, per condividere idee, esperienze e visioni sul mondo che cambia. Appuntamento a MalpensaFiere il 22 ottobre 2025
ITS INCOM Academy presenta “ITS INCOM MINDSET/Pensiero, AI e futuro” MalpensaFiere – 22 ottobre 2025 Una giornata di riflessione e confronto su come neuroscienze, intelligenza artificiale e trasformazione digitale stiano cambiando il modo di comunicare, lavorare e costruire il futuro. È questo l’obiettivo di “ITS INCOM MINDSET / Pensiero, AI e futuro”, l’evento organizzato da ITS INCOM Academy in programma il 22 ottobre 2025 a MalpensaFiere, aperto a studenti, docenti, aziende partner e professionisti del settore.
LABORATORIO DI NEUROMARKETING
Mattina (ore 9:30 – 13:00) – MalpensaFiere
La giornata si aprirà con un laboratorio dedicato al primo e al secondo anno dei corsi Digital Marketing Manager e Web Designer, ai docenti e alle aziende coinvolte. Il tema sarà: Perché il neuromarketing oggi? In un mercato in continua evoluzione, dove intelligenza artificiale e nuove tecnologie trasformano la comunicazione, il neuromarketing rappresenta una chiave strategica per comprendere le emozioni e le decisioni dei consumatori. Il convegno, organizzato da ITS INCOM Academy in collaborazione con AINEM, guiderà studenti e professionisti alla scoperta di come neuroscienze, psicologia e dati stiano ridefinendo il marketing e l’esperienza dei brand.
DIPLOMA DAY
Talk e Consegna Diplomi Pomeriggio (ore 16:30 – 19:00) – MalpensaFiere
Il pomeriggio sarà dedicato ai diplomati e alle diplomate dei corsi:
New Media Marketing (bienni 2020/2022 e 2021/2023)
Digital Communication (bienni 2020/2022 e 2021/2023)
Data Analyst (bienni 2020/2022 e 2021/2023)
Cloud Developer (bienni 2020/2022 e 2021/2023)
Internet of Things (biennio 2021/2023)
Backend Developer (biennio 2021/2023)
Talk “Persona, lavoro e impresa nell’epoca dell’AI” Un dialogo tra Fausto Walter Turco (CEO di Si-Net) e Padre Natale Brescianini, monaco e life coach, per riflettere sull’impatto dell’intelligenza artificiale non solo come sfida tecnologica, ma come trasformazione umana e culturale. Un incontro che unisce filosofia e management, per stimolare nuove domande e prospettive sul futuro del lavoro e della persona. Cerimonia di consegna dei Diplomi Seguirà la cerimonia di consegna dei diplomi ai corsi New Media Marketing, Digital Communication e Backend Developer.
Un’occasione per celebrare insieme i risultati raggiunti e guardare con entusiasmo, competenza e valori al futuro professionale dei nuovi diplomati.
ITS INCOM MINDSET / Pensiero, AI e futuro è una giornata di festa, confronto e ispirazione, per condividere idee, esperienze e visioni sul mondo che cambia. Appuntamento a MalpensaFiere il 22 ottobre 2025.
Maggiori info e iscrizioni
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
axelzzz85 su Ristorni dei frontalieri: la provincia di Varese prima in Lombardia per risorse ricevute
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.