L’anticiclone salva il weekend: sul Varesotto un fine settimana di sole

Un persistente anticiclone sulle Isole Britanniche estende la sua influenza fino alla regione alpina prolungando il bel tempo autunnale per tutto il fine settimana. La stagnazione atmosferica favorisce foschie e nebbie notturne. Lunedì e martedì il temporaneo rientro di aria un po’ più fresca da est nella pianura padana porterà alla formazione di banchi nuvolosi ma ancora senza precipitazioni.

Vediamo le previsioni per il fine settimana del Centro Geofisico Prealpino:

Venerdì 10 ottobre: Soleggiato e clima mite per la stagione, anche in montagna con 0°C verso 3600 m. Di primo mattino e dalla serata la stagnazione atmosferica favorisce la formazione di foschie e banchi di nebbia.

Sabato 11 ottobre: Soleggiato e temperature sempre oltre la norma stagionale, anche in montagna. Qualche nuvola in dissoluzione di primo mattino lungo le Prealpi e nel pomeriggio sui rilievi. Nella notte e all’alba foschie e banchi di nebbia.

Domenica 12 ottobre: al mattino nuvole irregolari, soprattutto lungo le Prealpi, via via soleggiato. Durante la notte foschia e banchi di nebbia.

Foto di Hans da Pixabay