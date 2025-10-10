L’anticiclone salva il weekend: sul Varesotto un fine settimana di sole
Bel tempo e temperature sopra le medie stagionali per tutto il weekend. Attenzione però a nebbie e foschie notturne
Un persistente anticiclone sulle Isole Britanniche estende la sua influenza fino alla regione alpina prolungando il bel tempo autunnale per tutto il fine settimana. La stagnazione atmosferica favorisce foschie e nebbie notturne. Lunedì e martedì il temporaneo rientro di aria un po’ più fresca da est nella pianura padana porterà alla formazione di banchi nuvolosi ma ancora senza precipitazioni.
Vediamo le previsioni per il fine settimana del Centro Geofisico Prealpino:
Venerdì 10 ottobre: Soleggiato e clima mite per la stagione, anche in montagna con 0°C verso 3600 m. Di primo mattino e dalla serata la stagnazione atmosferica favorisce la formazione di foschie e banchi di nebbia.
Sabato 11 ottobre: Soleggiato e temperature sempre oltre la norma stagionale, anche in montagna. Qualche nuvola in dissoluzione di primo mattino lungo le Prealpi e nel pomeriggio sui rilievi. Nella notte e all’alba foschie e banchi di nebbia.
Domenica 12 ottobre: al mattino nuvole irregolari, soprattutto lungo le Prealpi, via via soleggiato. Durante la notte foschia e banchi di nebbia.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.