Varese News

Varese Laghi

L’arte del makeup si impara con Varese Corsi

Otto lezioni da giovedì 9 ottobre dalle 20:00 alle 21:30. Qui tutte le informazioni

Varese Corsi 2025

Con un corso pratico e guidato, Varese Corsi offre l’opportunità di scoprire i segreti del trucco e acquisire competenze da portare nella vita di tutti i giorni.

Da giovedì 9 ottobre prende il via il corso “Make-Upcon otto lezioni dalle 20:00 alle 21:30, presso le Aule e il Salone Motta.
Un corso completo per imparare a valorizzare la propria bellezza naturale, curando la pelle, scegliendo i prodotti giusti e realizzando un make up base adatto a ogni occasione. Dalla skin care all’analisi del viso, dalla stesura del fondotinta al contouring, fino a occhi, sopracciglia e labbra: una panoramica pratica e approfondita per acquisire competenze utili e replicabili nella quotidianità.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.

 

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 04 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.