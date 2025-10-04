L’arte del makeup si impara con Varese Corsi

Con un corso pratico e guidato, Varese Corsi offre l’opportunità di scoprire i segreti del trucco e acquisire competenze da portare nella vita di tutti i giorni.

Da giovedì 9 ottobre prende il via il corso “Make-Up” con otto lezioni dalle 20:00 alle 21:30, presso le Aule e il Salone Motta.

Un corso completo per imparare a valorizzare la propria bellezza naturale, curando la pelle, scegliendo i prodotti giusti e realizzando un make up base adatto a ogni occasione. Dalla skin care all’analisi del viso, dalla stesura del fondotinta al contouring, fino a occhi, sopracciglia e labbra: una panoramica pratica e approfondita per acquisire competenze utili e replicabili nella quotidianità.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.