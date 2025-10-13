L’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla al Forum Industriale Italo-Svizzero 2025

L’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla ha preso parte questa mattina alla seconda edizione del Forum Industriale Italo-Svizzero, in corso a Lugano. L’evento, organizzato dalla Camera di Commercio Italiana per la Svizzera, si conferma come una piattaforma di dialogo e cooperazione tra imprese, istituzioni e centri di ricerca dei due Paesi, con al centro temi quali innovazione, sostenibilità, digitalizzazione e interconnessione transfrontaliera.

Presente al Forum anche il Presidente Massimo Mastromarino, che ha sottolineato come «la collaborazione tra Italia e Svizzera trovi nel territorio del Ceresio un simbolo concreto di interconnessione: un lago condiviso, una risorsa comune che può diventare laboratorio di buone pratiche e di sviluppo sostenibile».

Dopo aver considerato lo sviluppo sostenibile, è importante rivolgere l’attenzione anche al rinnovo delle concessioni del trasporto pubblico per il Verbano e per il Ceresio.

«Tali concessioni – conclude Mastromarino – dovranno essere pensate su lungo termine, in modo da consentire investimenti adeguati nelle tecnologie elettriche e nel potenziamento delle flotte da parte delle società concessionarie».

Ha seguito i lavori anche il direttore dell’Ente regionale il direttore Maurizio Tumbiolo.

«Dal punto di vista tecnico – ha commentato il direttore Maurizio Tumbiolo – la gestione sostenibile delle risorse idriche e del trasporto pubblico richiede strumenti avanzati di monitoraggio e modellazione. È fondamentale integrare sistemi digitali per il controllo dei flussi, l’ottimizzazione delle reti e la gestione della manutenzione. Solo con approcci basati su dati reali e tecnologie innovative possiamo garantire efficienza, sicurezza e resilienza nel lungo periodo, sia per il territorio del Ceresio che per le infrastrutture collegate».

Il Forum prosegue per tutta la giornata con conferenze e incontri B2B dedicati alle eccellenze della manifattura meccanica e dell’industria di precisione.