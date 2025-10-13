Varese News

Varese Laghi

L’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla al Forum Industriale Italo-Svizzero 2025

L’evento, organizzato dalla Camera di Commercio Italiana per la Svizzera, si conferma come una piattaforma di dialogo e cooperazione tra imprese, istituzioni e centri di ricerca dei due Paesi

autorità di bacino

L’Autorità di Bacino del Ceresio, Piano e Ghirla ha preso parte questa mattina alla seconda edizione del Forum Industriale Italo-Svizzero, in corso a Lugano. L’evento, organizzato dalla Camera di Commercio Italiana per la Svizzera, si conferma come una piattaforma di dialogo e cooperazione tra imprese, istituzioni e centri di ricerca dei due Paesi, con al centro temi quali innovazione, sostenibilità, digitalizzazione e interconnessione transfrontaliera.

Presente al Forum anche il Presidente Massimo Mastromarino, che ha sottolineato come «la collaborazione tra Italia e Svizzera trovi nel territorio del Ceresio un simbolo concreto di interconnessione: un lago condiviso, una risorsa comune che può diventare laboratorio di buone pratiche e di sviluppo sostenibile».

Dopo aver considerato lo sviluppo sostenibile, è importante rivolgere l’attenzione anche al rinnovo delle concessioni del trasporto pubblico per il Verbano e per il Ceresio.

«Tali concessioni – conclude Mastromarino – dovranno essere pensate su lungo termine, in modo da consentire investimenti adeguati nelle tecnologie elettriche e nel potenziamento delle flotte da parte delle società concessionarie».

Ha seguito i lavori anche il direttore dell’Ente regionale il direttore Maurizio Tumbiolo.

«Dal punto di vista tecnico – ha commentato il direttore Maurizio Tumbiolo – la gestione sostenibile delle risorse idriche e del trasporto pubblico richiede strumenti avanzati di monitoraggio e modellazione. È fondamentale integrare sistemi digitali per il controllo dei flussi, l’ottimizzazione delle reti e la gestione della manutenzione. Solo con approcci basati su dati reali e tecnologie innovative possiamo garantire efficienza, sicurezza e resilienza nel lungo periodo, sia per il territorio del Ceresio che per le infrastrutture collegate».

Il Forum prosegue per tutta la giornata con conferenze e incontri B2B dedicati alle eccellenze della manifattura meccanica e dell’industria di precisione.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 13 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.