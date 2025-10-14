Lavori in autostrada: chiude per due notti la stazione di Sesto Calende Vergiate
Interventi di riqualifica delle barriere di sicurezza: limitazioni al traffico tra il 17 e il 19 ottobre, con percorsi alternativi a Castelletto Ticino e Besnate
Chiude per due notti il casello autostradale di Sesto Calende – Vergiate a causa di lavori sula Diramazione Gallarate-Gattico (D08).
(foto d’archivio)
La prima chiusura è prevista dalle 21 di venerdì 17 alle 5 di sabato 18 ottobre, periodo durante il quale non sarà possibile uscire dall’autostrada per chi proviene dalla A26 Genova Voltri–Gravellona Toce. La seconda chiusura scatterà invece dalle 21 di sabato 18 alle 5 di domenica 19 ottobre, quando la stazione resterà interdetta sia in entrata che in uscita.
Durante i lavori, gli automobilisti potranno utilizzare in alternativa le stazioni di Castelletto Ticino o di Besnate, indicate come percorsi consigliati da Autostrade per l’Italia.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.