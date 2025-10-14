Lavori in autostrada: chiude per due notti la stazione di Sesto Calende Vergiate

Chiude per due notti il casello autostradale di Sesto Calende – Vergiate a causa di lavori sula Diramazione Gallarate-Gattico (D08).

(foto d’archivio)

La prima chiusura è prevista dalle 21 di venerdì 17 alle 5 di sabato 18 ottobre, periodo durante il quale non sarà possibile uscire dall’autostrada per chi proviene dalla A26 Genova Voltri–Gravellona Toce. La seconda chiusura scatterà invece dalle 21 di sabato 18 alle 5 di domenica 19 ottobre, quando la stazione resterà interdetta sia in entrata che in uscita.

Durante i lavori, gli automobilisti potranno utilizzare in alternativa le stazioni di Castelletto Ticino o di Besnate, indicate come percorsi consigliati da Autostrade per l’Italia.