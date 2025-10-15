Varese News

Le parole del counseling: un percorso di consapevolezza con Varese Corsi

Cinque lezioni da lunedì 27 ottobre, dalle 20:00 alle 21:00. Aperte le iscrizioni, qui tutte le informazioni

Varese Corsi 2025

Varese Corsi propone un nuovo percorso dedicato alla scoperta del counseling e del suo linguaggio. Un ciclo di incontri pensato per chi desidera comprendere il significato di questo supporto professionale e sperimentarne i principi fondamentali nella vita quotidiana.

Da lunedì 27 ottobre, “le parole del counselingdalle 20:00 alle 21:00, si svolgerà online per 5 lezioni settimanali per avvicinarsi al mondo del counseling attraverso un approccio teorico-pratico.

Attraverso esempi, riflessioni e momenti esperienziali, i partecipanti impareranno a riconoscere e utilizzare strumenti come l’ascolto attivo e l’empatia, acquisendo spunti pratici per migliorare la qualità delle proprie relazioni personali e professionali.

Il corso è aperto a tutti e non richiede alcuna esperienza pregressa.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.

Pubblicato il 15 Ottobre 2025
