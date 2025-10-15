Le parole del counseling: un percorso di consapevolezza con Varese Corsi
Cinque lezioni da lunedì 27 ottobre, dalle 20:00 alle 21:00. Aperte le iscrizioni, qui tutte le informazioni
Varese Corsi propone un nuovo percorso dedicato alla scoperta del counseling e del suo linguaggio. Un ciclo di incontri pensato per chi desidera comprendere il significato di questo supporto professionale e sperimentarne i principi fondamentali nella vita quotidiana.
Da lunedì 27 ottobre, “le parole del counseling” dalle 20:00 alle 21:00, si svolgerà online per 5 lezioni settimanali per avvicinarsi al mondo del counseling attraverso un approccio teorico-pratico.
Attraverso esempi, riflessioni e momenti esperienziali, i partecipanti impareranno a riconoscere e utilizzare strumenti come l’ascolto attivo e l’empatia, acquisendo spunti pratici per migliorare la qualità delle proprie relazioni personali e professionali.
Il corso è aperto a tutti e non richiede alcuna esperienza pregressa.
Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.
