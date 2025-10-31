L’Intelligenza Artificiale che cambia le imprese, a Lomazzo arriva l’evento “AI Thinks”

L’iniziativa è organizzata da Fabbrica campus, in collaborazione con ComoNExT e Confindustria Como, ed è in programma giovedì 13 novembre dalle 16.30 alle 18.30

Un pomeriggio di confronto tra esperti, imprese e innovatori per scoprire come l’Intelligenza Artificiale possa diventare un alleato strategico per il business. Si chiama “AI Thinks” ed è l’iniziativa organizzata da Fabbrica campus, in collaborazione con ComoNExT e Confindustria Como, in programma per giovedì 13 novembre dalle 16.30 alle 18.30 a Lomazzo.

L’obiettivo dell’evento è quello di creare uno spazio di incontro tra imprenditori e professionisti dell’AI, per esplorare insieme come la tecnologia possa diventare leva di crescita concreta per le aziende.

Il format prevede interventi e testimonianze, moderati da Stefano Rudilosso, Communication Manager di Confindustria Como, su temi come innovazione e trasformazione digitale, sicurezza e privacy nei sistemi AI, efficienza dei processi e adozione dell’AI nelle PMI.

Si parlerà anche dell’evoluzione delle intranet aziendali, dell’integrazione degli AI Agents nei sistemi organizzativi e del ruolo del sistema Confindustria nel supportare le imprese durante il cambiamento.

Tra i relatori anche esperti del territorio come Alex Curti (ComoNExT), Yuri Mariotti (Fractional CAIO), Stefano Poliani (Confindustria Como), Sergio Ravera (DHH International), Marco Rossi (Hup.)

«Con AI Think vogliamo accendere una luce sulle grandi opportunità che l’intelligenza artificiale sta portando nel mondo dell’impresa – spiega Luca Di Pierro, fondatore di Fabbrica campus – «La tecnologia evolve con una velocità straordinaria: restare curiosi e fare rete è fondamentale per crescere insieme».

Anche Ivan Parisi, CEO di ComoNExT, sottolinea il valore dell’iniziativa: «La vera innovazione nasce dall’unione delle forze. Solo facendo squadra potremo cogliere appieno le opportunità dell’AI per migliorare la qualità del lavoro e della vita».

L’evento è gratuito e aperto a imprese, professionisti e appassionati di tecnologia, con aperitivo finale e networking. Per partecipare è necessario registrarsi tramite il sito https://www.fabbrica.srl/ai-think/.

La giornata è resa possibile anche grazie al supporto di Hup., digital company comasca con sede a ComoNExT, che affianca le PMI nella trasformazione digitale con un approccio su misura.