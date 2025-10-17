L’omaggio della Città di Busto Arsizio ai tre Carabinieri uccisi nell’eplosione di Castel D’Azzano
Nel giorno dei funerali dei tre militari uccisi in servizio, il sindaco Antonelli accompagnato da una rappresentanza della Polizia locale ha reso omaggio ai Carabinieri davanti alla caserma di via Bellini
Anche la città di Busto Arsizio ha onorato la memoria dei tre Carabinieri uccisi nell’esplosione avvenuta durante un intervento a Castel D’Azzano, in provincia di Verona.
Davanti alla caserma dell’Arma, in via Bellini, con la presenza del sindaco Emanuele Antonelli, accompagnato da tre pattuglie della Polizia locale, si è tenuto un breve ma sentito momento di raccoglimento promosso dalle istituzioni locali, alla presenza dei rappresentanti dell’amministrazione comunale, delle forze dell’ordine e di alcuni cittadini. Dopo il saluto militare con i dispositivi acustici e luminosi delle auto di servizio, i presenti hanno osservato un minuto di silenzio.
Un segno di vicinanza e riconoscenza
Il gesto simbolico ha voluto esprimere la vicinanza della comunità bustocca all’Arma dei Carabinieri, in un giorno particolarmente doloroso: oggi, infatti, si sono celebrati a Padova i funerali di Stato dei tre militari caduti – Marco Piffari, 56 anni, Davide Bernardello, 36 anni, e Valerio Daprà, 56 anni – vittime dell’esplosione di un casolare durante un’operazione di sgombero.
La presenza delle istituzioni e delle forze dell’ordine ha voluto sottolineare anche il legame profondo tra la città e l’Arma dei Carabinieri. Un legame fatto di fiducia, collaborazione e rispetto, che si rinnova ogni giorno sul territorio e che trova espressione anche in momenti come questo.
Verona, esplode un casolare durante uno sgombero: morti tre carabinieri
