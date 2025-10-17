Lombardia Ideale guarda alle elezioni di Somma: “In città serve un cambiamento radicale”

Compattezza del centrodestra e volontà di imprimere, con le elezioni del 2026, una svolta nella guida di Somma Lombardo. È questo il messaggio lanciato da Giancarlo Norcini, coordinatore di zona di Lombardia Ideale, movimento politico a sostegno di Attilio Fontana, che conferma l’impegno del movimento civico nella costruzione della coalizione in vista delle prossime elezioni comunali.

«Registriamo con apprezzamento la compattezza del centrodestra nella sfida per un nuovo sindaco e una nuova amministrazione di Somma Lombardo, manifestata nei giorni scorsi dai rappresentanti locali dei partiti. Una sfida che vedrà protagonista anche Lombardia Ideale, movimento civico legato al territorio e valore aggiunto della coalizione», dichiara Norcini.

Il coordinatore spiega come per il movimento sia «assolutamente necessario un cambio di rotta deciso e radicale alla guida del Comune». Dopo dieci anni di centrosinistra e due giunte guidate da Stefano Bellaria, Norcini parla di «una gestione deficitaria» che non avrebbe saputo dare alla città la visione che merita.

Tra le criticità citate figurano la sicurezza in alcune zone, il decoro urbano e la manutenzione di strade, marciapiedi e verde pubblico, temi che – sottolinea – la prossima amministrazione dovrà affrontare «con idee chiare e interventi urgenti».

Norcini ricorda anche l’impegno di Lombardia Ideale in occasione della crisi della Rsa Il Girasole, superata grazie all’intervento di Giacomo Cosentino, vicepresidente del Consiglio regionale: «Un’azione concreta che ha permesso di salvaguardare un punto di riferimento sociale del territorio e numerosi posti di lavoro».

«Questo è il nostro modo di fare politica – conclude Norcini –: un forte legame con le comunità locali che si traduce in azioni concrete a beneficio delle persone. Ed è ciò che faremo anche a Somma Lombardo, insieme ai cittadini che ci daranno fiducia».