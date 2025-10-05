Lombardia protagonista a Expo Osaka 2025

Regione Lombardia debutta ufficialmente a Expo 2025 Osaka, da domenica 5 fino al 13 ottobre, all’interno del Padiglione Italia. A inaugurare lo spazio è stata l’assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda Barbara Mazzali, insieme al commissario generale per l’Italia Mario Vattani e al vicepresidente di Confindustria Brescia Marco Capitanio, dando avvio a una settimana di eventi e incontri che mettono al centro le eccellenze lombarde. L’area regionale si inserisce nel concept italiano “L’arte rigenera la vita”, in sintonia con il tema dell’Esposizione Universale “Progettare la società futura per le nostre vite”.

UN PERCORSO IMMERSIVO

I visitatori possono vivere un percorso immersivo di circa sette minuti, tra immagini spettacolari che raccontano la Lombardia: paesaggi naturali, borghi storici, patrimonio artistico, sport e gastronomia. Una sezione speciale è dedicata ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano-Cortina 2026, simbolo della capacità organizzativa e dell’attrattività internazionale del territorio. Al termine dell’esperienza, photobooth interattivi consentono di scegliere una delle 12 province come sfondo e ricevere uno scatto digitale personalizzato tramite QR code.

LOMBARDIA STYLE

Tra i momenti salienti dell’apertura spicca la presentazione di “Lombardia Style”, il brand che racchiude l’identità e la qualità della regione, celebrando turismo, moda, design, enogastronomia e manifattura. È stato inoltre annunciato un progetto di gemellaggio tra la città giapponese di Asahikawa, celebre per il design e la lavorazione del legno, e un comune lombardo dalle caratteristiche affini. Nei prossimi giorni è attesa una prestigiosa esibizione del maestro Fabrizio Von Arx con un autentico violino Stradivari, grazie alla collaborazione con il Comune e la Fondazione Casa Stradivari di Cremona.

CRESCE IL TURISMO IN LOMBARDIA

«La partecipazione a Expo Osaka è una vetrina globale per rafforzare l’attrattività e le relazioni internazionali della Lombardia – ha dichiarato Mazzali –. Puntiamo su turismo, moda, design e sui 53,7 milioni di pernottamenti registrati nel 2024, con un +10% rispetto al 2023 e il 67% di visitatori dall’estero».

Con questa presenza, la Lombardia si propone come un mosaico di eccellenze, pronta a dialogare con il Giappone e con il mondo per costruire nuove collaborazioni culturali, economiche e turistiche.