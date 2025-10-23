L’Sos delle mamme di Orino viene ascoltato: nuova corsa del bus per far tornare a casa gli alunni dello Stein

Le mamme di Orino lanciano l’Sos: difficile per i nostri figli tornare a casa da scuola in pullman per un problema di coincidenze con gli orari scolastici; la richiesta viene raccolta dal sindaco del paesino che viene ascoltato da chi gestisce il servizio pubblico.

Risultato: dal 3 novembre 2025, nelle giornate di lunedì, martedì e venerdì, partirà una nuova corsa della linea extraurbana V127 da Gavirate a Cuveglio, con fermate intermedie anche a Orino. La corsa aggiuntiva, fissata alle 12.40, risponde alle esigenze degli studenti del primo biennio dell’Istituto Stein di Gavirate, che in alcuni giorni terminano le lezioni alle 12.30 e finora erano costretti ad attendere il bus delle 13.40.

A sollecitare il potenziamento del servizio è stato il Comune di Orino, su segnalazione di diverse famiglie. In una lettera indirizzata a TPL Insubria e firmata dal sindaco Federico Raos, si evidenziava la criticità del dover attendere più di un’ora in un’area isolata e senza spazi sicuri di aggregazione.

«Poiché la zona dove è ubicato l’istituto è isolata e priva di luoghi sicuri di aggregazione ove attendere – scriveva il sindaco Raos – i genitori degli alunni e gli alunni stessi scelgono di non usufruire del servizio. Un orario più consono rappresenterebbe un incentivo anche per le famiglie che attualmente sono poco propense al trasporto pubblico».

La risposta di TPL Insubria è arrivata nei giorni scorsi. La nuova corsa alle 12.40 sarà attiva da lunedì 3 novembre nei giorni di lunedì, martedì e venerdì e seguirà il percorso della diramazione V127 delle Autolinee Varesine, con partenza dal distretto scolastico di Gavirate e arrivo a Cuveglio, passando per Cocquio-Trevisago, Orino, Azzio e Cuvio. Resterà invariata la corsa già attiva alle 13.40, operativa tutti i giorni da lunedì a venerdì.

«Ringraziamo molto TPL Insubria per aver ascoltato i cittadini e accolto così positivamente la nostra richiesta – conclude il primo cittadino –. Favorire l’uso del mezzo pubblico è una priorità per consentire a tutti di vivere al meglio il nostro territorio».