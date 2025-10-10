Luvinate, al via i lavori al cimitero: riqualificazione grazie a una donazione privata da 30mila euro

Sono partiti in questi giorni i lavori di sistemazione e riqualificazione del Cimitero Comunale di Luvinate. Un intervento importante, possibile grazie a una donazione privata di 30.000 euro in memoria di Renato Basile, cittadino milanese ma da sempre legato al paese.

Interventi dopo oltre 40 anni

Il progetto prevede una serie di interventi su più fronti, a distanza di oltre quarant’anni dall’ultimo ampliamento del cimitero. Le opere non sono strutturali, ma mirano a migliorare decoro e funzionalità in un luogo delicato e simbolico per la comunità.

In particolare verranno realizzati: tinteggiatura interna della cappella centrale, rifacimento della pavimentazione del sagrato e della rampa per disabili, sostituzione delle guide a binari delle vetrate scorrevoli, pulizia straordinaria dei passaggi e delle pavimentazioni, rifacimento dei portici dei loculi di destra e sinistra, sistemazione delle griglie per la raccolta acque e dei vialetti in ghiaia, potatura di alcune piante ai confini, sostituzione dei bidoni per la raccolta del verde e dei porta annaffiatoi.

Inoltre, verranno sistemati o sostituiti i vetri colorati dei portici, contribuendo anche dal punto di vista estetico alla riqualificazione dell’area.

Un gesto in memoria di Renato Basile

La donazione che ha permesso di avviare i lavori è stata effettuata dal nipote Giorgio Basile, in memoria dello zio Renato. Originario di Milano, ma legatissimo a Luvinate fin dagli anni Quaranta, Renato Basile è sepolto proprio nel cimitero del paese insieme ai suoi familiari.

«Un atto di grande generosità che lascia un segno concreto del legame tra una famiglia e la nostra comunità – sottolinea il sindaco Alessandro Boriani -. Renato Basile, insieme all’amico Emilio Binda – sindaco del paese negli anni Ottanta e Novanta – si era già impegnato in passato in diverse iniziative a beneficio di Luvinate, tra cui proprio l’ampliamento del cimitero negli anni ’80».

Un esempio virtuoso di collaborazione

Il Comune evidenzia l’importanza della collaborazione tra pubblico e privato per la crescita collettiva.

«Ringraziamo di cuore gli eredi che per Luvinate stanno lavorando su questo e su altri fronti, concretizzando l’affetto per il nostro paese – ha dichiarato il sindaco Boriani –. Sono esperienze positive, a volte sorprendenti, che dimostrano come l’impegno civico possa generare sviluppo e cura del territorio. Una strada che intendiamo continuare a percorrere».