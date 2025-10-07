Martedì 14 ottobre a Materia nasce un nuovo spazio per le associazioni ed enti

A partire da martedì 14 ottobre, dalle ore 15:30 alle 17:30, si inaugura a Materia lo sportello gratuito realizzato in collaborazione con il CSV Insubria (Centro Servizi per il Volontariato). Un appuntamento fisso ogni martedì, pensato per offrire orientamento, ascolto e supporto a chi opera nel Terzo Settore o desidera avvicinarsi al mondo del volontariato.

Ma non solo: questo spazio vuole essere molto più di un punto di riferimento a cui rivolgersi. È pensato come una vera e propria casa delle associazioni, un luogo di incontro, scambio e progettazione. Un ambiente dove gli enti del territorio potranno raccontare le proprie esperienze, condividere idee, costruire reti, dialogare tra loro e con i singoli cittadini.

Un servizio che intende rispondere sia ai bisogni concreti delle associazioni (consulenza, supporto burocratico, orientamento), sia al desiderio di rafforzare la cooperazione tra chi già opera nel volontariato, creando occasioni di dialogo e condivisione.

L’accesso sarà libero e gratuito, senza necessità di prenotazione e rivolto a tutti, dalle associazioni ed enti ai singoli cittadini interessati al mondo del volontariato.

Materia si trova in Via Confalonieri 5 – Castronno