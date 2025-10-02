Max Pisu in scena a Busto Arsizio per solidarietà: risate e beneficenza con “Recital”

Un appuntamento con la comicità, ma anche con la solidarietà. Domenica 5 ottobre alle 18, l’attore e comico Max Pisu porterà sul palco del CineTeatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio il suo spettacolo “Recital”, una selezione dei suoi monologhi più celebri e sketch intramontabili.

L’ingresso è gratuito, con offerta libera: l’intero incasso sarà devoluto all’Associazione benefica Dudù for You Odv, che lo destinerà alla Struttura Complessa di Ematologia e Trapianto di cellule staminali emopoietiche della Asst Valle Olona, operativa all’interno dell’ospedale di Busto Arsizio.

La serata, presentata da Alessandro Albani, si inserisce nel calendario degli eventi culturali promossi da CineSGBosco.it, realtà attiva sul territorio con programmazioni di teatro, cinema, concerti e appuntamenti per bambini e famiglie.

Volto noto della comicità italiana, Max Pisu è amato dal grande pubblico per il personaggio di Tarcisio, ingenuo e surreale, ma anche per la sua capacità di alternare ironia leggera e umorismo raffinato. La sua presenza a Busto Arsizio non è solo un’occasione per regalare sorrisi, ma anche un gesto concreto di vicinanza a chi è in cura presso il reparto ematologico dell’ospedale cittadino.