Maxi esercitazione a Vergiate: simulata la collisione tra due elicotteri nello stabilimento Leonardo
Oltre 180 persone e 70 mezzi impegnati nella simulazione coordinata dalla Prefettura di Varese nello stabilimento Leonardo. L’iniziativa rientra infatti nella pianificazione di emergenza territoriale
Sono state più di 180 le persone coinvolte – con l’impiego di oltre 70 messi di soccorso – nella maxi esercitazione di questo pomeriggio a Vergiate.
Nello stabilimento Leonardo si è svolta a partire dal pomeriggio di sabato 18 ottobre una simulazione di maxi-emergenza coordinata dalla Prefettura di Varese, su proposta della Croce Rossa Italiana – Comitati di Varese e Gallarate e in collaborazione con la società di sicurezza.
L’attività ha impegnato decine di enti e organizzazioni in un complesso scenario esercitativo: la collisione in volo tra due elicotteri, con schianto a terra all’interno dello stabilimento. Nella simulazione sono stati previsti numerosi deceduti e feriti, danni a strutture sensibili e il coinvolgimento di un deposito di rifiuti con sversamento di sostanze potenzialmente tossiche.
L’obiettivo dell’esercitazione, terminata attorno alle 18:30, è stato quello di valutare la prontezza operativa dei soccorsi, testare la comunicazione tra i diversi enti, verificare le procedure di intervento e rafforzare la collaborazione interistituzionale. L’iniziativa rientra infatti nella pianificazione di emergenza territoriale e consente di garantire una risposta coordinata ed efficace in caso di emergenze reali.
Alla prova hanno partecipato, oltre alla Prefettura, la Croce Rossa Italiana, la Società Leonardo, AREU Lombardia, il Comando dei Vigili del Fuoco di Varese, ANPAS Lombardia, la Polizia di Stato, l’Arma dei Carabinieri, ARPA Lombardia – Dipartimento Como-Varese, ATS Insubria, la Protezione Civile della Provincia di Varese, i Volontari di Protezione Civile del Parco del Ticino – Distaccamento di Vergiate, la Polizia Locale di Vergiate e i Comuni di Vergiate e Somma Lombardo.
