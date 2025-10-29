Navigazione Laghi assume 50 operatori generici per la stagione 2026: bando aperto

La Gestione governativa Navigazione Laghi ha pubblicato un nuovo bando per l’assunzione di 50 operatori generici a tempo determinato per la stagione primavera-estate 2026. Le assunzioni, distribuite tra i Laghi Maggiore, di Garda e di Como, mirano a rafforzare i servizi di navigazione in vista dell’aumento dei passeggeri atteso nei mesi più intensi.

Sono 30 le posizioni disponibili sul Lago Maggiore (10 operatori saranno invece stanziati sul Lago di Como e altri 10 sul Lago di Garda). Sul Verbano, le sedi interessate saranno Arona, Laveno Mombello e Verbania. Il bando offre un contratto di lavoro full-time a tempo determinato per 3-8 mesi.

I requisiti per candidarsi

Per partecipare al concorso è richiesto essere cittadini italiani o europei maggiorenni con almeno il diploma di scuola media inferiore, sapere nuotare e vogare e dimostrare l’idoneità fisica all’impiego specifico.

La selezione prevede: una prova preliminare di idoneità al nuoto e alla voga, una prova scritta con test a risposta multipla e un’eventuale prova orale in caso di parità di punteggio.

Le domande devono essere presentate entro lunedì 10 novembre 2025 attraverso il portale inPA utilizzando SPID, CIE o CNS. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito della Navigazione Laghi.

«Vogliamo arrivare preparati alla stagione 2026»

Attraverso il bando, Navigazione Laghi vuole ottenere l’organico necessario a rispondere all’aumento dei viaggiatori in vista dell’inizio della bella stagione nel 2026. «Abbiamo necessità – dichiara Pietro Marrapodi, gestore governativo della Navigazione Laghi – di implementare i nostri organici con l’obiettivo di arrivare preparati alla stagione 2026, sia per quanto riguarda le attività manutentive della flotta, sia per il personale di bordo, di terra e degli uffici tecnici e amministrativi».

Le 50 assunzioni sono parte di un progetto più ampio di allargamento dell’organico. «Stiamo progressivamente emettendo nuovi bandi di concorso esterno per la ricerca di figure professionali da inserire nei diversi settori della nostra azienda. Nei prossimi giorni – prosegue Marrapodi – pubblicheremo ulteriori concorsi per circa 120 posizioni destinate alle officine, scali e personale navigante. L’intento è quello di accelerare le procedure concorsuali e avviare le assunzioni già a partire dai primi mesi del 2026, così da garantire un potenziamento efficace del servizio».