Nuvole venerdì e sabato, sole protagonista domenica in provincia di Varese

Si parte con qualche nuvola, ma si chiude nel sole: è il bilancio delle previsioni meteo per questo primo fine settimana di ottobre.

Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino di Varese, venerdì 3 e sabato 4 ottobre il cielo sarà spesso attraversato da nuvole fra schiarite e clima fresco.

Domenica 5, invece, arriverà il sole a dominare la scena, portando un deciso miglioramento su tutto il Varesotto.

LE PREVISIONI GIORNO PER GIORNO

Venerdì 3 ottobre: giornata nuvolosa, con temperature attorno ai 17 °C nelle ore più calde e minime vicine agli 8 °C. Sabato 4: nuvolosità in aumento nel corso della giornata, possibili annuvolamenti più compatti nel pomeriggio. Clima simile a venerdì, con massime intorno ai 17 °C e minime sui 10 °C; inoltre nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità a partire da Alpi e Prealpi e alcune piogge sparse in serata e nella notte. Domenica 5 ottobre: netto miglioramento. Cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in risalita, fino a 20 °C. Minime fresche, intorno ai 7 °C. Chi vorrà dedicarsi a passeggiate, escursioni o eventi all’aperto dovrà quindi puntare sulla giornata di domenica, la più favorevole del weekend. Attenzione però: è previsto vento, in quota forte da Nord, sulle Prealpi moderato da N, a tratti fino al piano.

SETTIMANA PROSSIMA

La tendenza resta positiva anche lunedì 6 e martedì 7 ottobre: il tempo si manterrà stabile e soleggiato, con valori massimi sui 20 °C e minimi tra 8 e 9 °C. Un avvio di settimana che sa ancora un po’ d’estate, ma con le prime sfumature dell’autunno.