Nuvole venerdì e sabato, sole protagonista domenica in provincia di Varese
Il Centro Geofisico Prealpino annuncia giornate con nuvole e qualche goccia di pioggia per sabato, ma il fine settimana si chiude con tempo più mite con la giornata di domenica. Stabile settimana prossima
Si parte con qualche nuvola, ma si chiude nel sole: è il bilancio delle previsioni meteo per questo primo fine settimana di ottobre.
Secondo le previsioni del Centro Geofisico Prealpino di Varese, venerdì 3 e sabato 4 ottobre il cielo sarà spesso attraversato da nuvole fra schiarite e clima fresco.
Domenica 5, invece, arriverà il sole a dominare la scena, portando un deciso miglioramento su tutto il Varesotto.
LE PREVISIONI GIORNO PER GIORNO
Venerdì 3 ottobre: giornata nuvolosa, con temperature attorno ai 17 °C nelle ore più calde e minime vicine agli 8 °C. Sabato 4: nuvolosità in aumento nel corso della giornata, possibili annuvolamenti più compatti nel pomeriggio. Clima simile a venerdì, con massime intorno ai 17 °C e minime sui 10 °C; inoltre nel corso del pomeriggio aumento della nuvolosità a partire da Alpi e Prealpi e alcune piogge sparse in serata e nella notte. Domenica 5 ottobre: netto miglioramento. Cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in risalita, fino a 20 °C. Minime fresche, intorno ai 7 °C. Chi vorrà dedicarsi a passeggiate, escursioni o eventi all’aperto dovrà quindi puntare sulla giornata di domenica, la più favorevole del weekend. Attenzione però: è previsto vento, in quota forte da Nord, sulle Prealpi moderato da N, a tratti fino al piano.
SETTIMANA PROSSIMA
La tendenza resta positiva anche lunedì 6 e martedì 7 ottobre: il tempo si manterrà stabile e soleggiato, con valori massimi sui 20 °C e minimi tra 8 e 9 °C. Un avvio di settimana che sa ancora un po’ d’estate, ma con le prime sfumature dell’autunno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
pedraz su La settimana della Tre Valli: "Il ciclismo di tutto il mondo arriva in provincia di Varese"
befania.va su Dal primo ottobre prende il via la campagna vaccinale contro l'influenza
Giuseppe Giudici su Polo logistico di Olgiate Olona, il sindaco Montano rassicura: "Non creerà problemi ambientali"
tremaghi su Varese rende omaggio al fotografo Giorgio Casali
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.