Oggiona con Santo Stefano promuove la prevenzione: visite gratuite per la Giornata Mondiale dell’Osteoporosi
In occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, sabato 25 ottobre visite gratuite presso l’ambulatorio comunale a cura del dottor Tommaso Sieri
In occasione della Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, il Comune di Oggiona con Santo Stefano rilancia un’iniziativa dedicata alla prevenzione e alla salute ossea: sabato 25 ottobre 2025, dalle 9.00 alle 12.00, presso l’ambulatorio comunale di via Bonacalza 144, si svolgeranno visite anamnestiche gratuite a cura del dottor Tommaso Sieri.
L’iniziativa, aperta a tutti i cittadini e senza necessità di prenotazione, è un’occasione per promuovere la diagnosi precoce dell’osteoporosi, una patologia silenziosa ma molto diffusa, che colpisce milioni di persone nel mondo, in particolare donne over 50 e anziani.
Prevenzione al centro della salute pubblica
La giornata si inserisce in un percorso di attenzione alla prevenzione sanitaria promosso dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza di tenere sotto controllo la salute delle ossa già in età adulta.
Il dottor Tommaso Sieri, che effettuerà le visite, raccoglierà informazioni cliniche utili per valutare fattori di rischio individuali, consigliando eventuali percorsi di approfondimento o buone pratiche da adottare.
Osteoporosi: una malattia silenziosa ma prevenibile
L’osteoporosi è una patologia sistemica che riduce la densità e la qualità delle ossa, aumentando il rischio di fratture, soprattutto a livello di anca, polso e colonna vertebrale. La prevenzione gioca un ruolo chiave: alimentazione, attività fisica, controlli periodici e stile di vita sano sono elementi fondamentali per contrastarla.
Con questa iniziativa, Oggiona con Santo Stefano si unisce agli enti e alle realtà che, in occasione del 20 ottobre, promuovono in tutto il mondo una cultura della salute ossea consapevole e accessibile.
