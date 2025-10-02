Varese News

Gallarate/Malpensa

Ottobre Rosa: screening senologico gratuito a Sumirago

L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Alterego, in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) - Associazione Provinciale di Varese. Prenotazione obbligatoria

prevenzione tumore seno ottobre rosa

In occasione dell’Ottobre Rosa 2025, l’Associazione Alterego, in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Associazione Provinciale di Varese, organizza uno screening senologico gratuito, aperto alla cittadinanza. L’iniziativa si terrà il 9 ottobre 2025 a Sumirago, presso l’unità mobile di screening che sarà attiva in Piazza Oldani, a Caidate.

Il servizio sarà disponibile in due sessioni: la prima dalle 9.30 alle 12.30 e la seconda dalle 13.30 alle 17.30. Questo screening è riservato alle donne di età inferiore ai 45 anni o superiore ai 74 anni, offrendo un’opportunità di prevenzione fondamentale per la salute del seno.

Come partecipare
La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata chiamando il numero 392 659 0235, attivo dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30. Non perdere l’occasione di prenderti cura della tua salute con un semplice gesto che può fare la differenza.

Un progetto per la vita
L’iniziativa è parte del progetto “La Vita Adesso”, che mira a sensibilizzare e promuovere la prevenzione del tumore al seno. Un’opportunità per tutte le donne di affrontare la prevenzione in modo semplice e gratuito, con il supporto di professionisti e delle principali realtà del territorio.

“Non dimenticare, la salute viene prima di tutto: approfitta di questa opportunità per un check-up gratuito che può davvero fare la differenza”.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.