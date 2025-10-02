Ottobre Rosa: screening senologico gratuito a Sumirago

In occasione dell’Ottobre Rosa 2025, l’Associazione Alterego, in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) – Associazione Provinciale di Varese, organizza uno screening senologico gratuito, aperto alla cittadinanza. L’iniziativa si terrà il 9 ottobre 2025 a Sumirago, presso l’unità mobile di screening che sarà attiva in Piazza Oldani, a Caidate.

Il servizio sarà disponibile in due sessioni: la prima dalle 9.30 alle 12.30 e la seconda dalle 13.30 alle 17.30. Questo screening è riservato alle donne di età inferiore ai 45 anni o superiore ai 74 anni, offrendo un’opportunità di prevenzione fondamentale per la salute del seno.

Come partecipare

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata chiamando il numero 392 659 0235, attivo dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30. Non perdere l’occasione di prenderti cura della tua salute con un semplice gesto che può fare la differenza.

Un progetto per la vita

L’iniziativa è parte del progetto “La Vita Adesso”, che mira a sensibilizzare e promuovere la prevenzione del tumore al seno. Un’opportunità per tutte le donne di affrontare la prevenzione in modo semplice e gratuito, con il supporto di professionisti e delle principali realtà del territorio.

“Non dimenticare, la salute viene prima di tutto: approfitta di questa opportunità per un check-up gratuito che può davvero fare la differenza”.