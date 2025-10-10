Paella, raviolo di zucca e carpione: tre nuovi corsi di cucina con Varese Corsi

Dopo il successo dei corsi dedicati ai risotti, Varese Corsi propone tre nuovi appuntamenti per chi desidera approfondire tecniche e segreti di piatti iconici della cucina italiana e internazionale. I corsi, guidati da chef esperti dell’Istituto De Filippi, offrono l’occasione di cimentarsi in preparazioni tradizionali e scoprire piccoli trucchi per ottenere risultati perfetti anche a casa.

Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni.

Paella. Martedì 14 ottobre, dalle 18:00 alle 20:00 un corso intensivo per scoprire i segreti della paella, il piatto simbolo della Spagna. Guidati da uno chef varesino con esperienza internazionale, i partecipanti impareranno la scelta degli ingredienti, le tecniche di cottura e tutti i passaggi per realizzare una paella perfetta.

Raviolo di Zucca. Martedì 11 novembre, dalle 18:00 alle 20:00 un appuntamento dedicato al raviolo di zucca, tra i più amati della cucina italiana. Lo chef, che ha fatto di questo piatto il suo cavallo di battaglia, guiderà i partecipanti alla scoperta della ricetta, delle tecniche di preparazione e dei piccoli segreti per portare in tavola un piatto raffinato e autentico.

Carpione. Martedì 18 novembre, dalle 18:00 alle 20:00 un corso dedicato al carpione, piatto iconico delle terre di lago, reinterpretato da un giovane chef autodidatta. Un’occasione per avvicinarsi alla tradizione culinaria con uno sguardo nuovo, imparando a conoscere ingredienti, tecniche e storie legate a questo classico del territorio.

Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.