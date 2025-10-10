Paella, raviolo di zucca e carpione: tre nuovi corsi di cucina con Varese Corsi
Da martedì 14 ottobre, tre incontri dedicati alla cucina. Aperte le iscrizioni, qui tutte le informazioni
Dopo il successo dei corsi dedicati ai risotti, Varese Corsi propone tre nuovi appuntamenti per chi desidera approfondire tecniche e segreti di piatti iconici della cucina italiana e internazionale. I corsi, guidati da chef esperti dell’Istituto De Filippi, offrono l’occasione di cimentarsi in preparazioni tradizionali e scoprire piccoli trucchi per ottenere risultati perfetti anche a casa.
Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni.
Paella. Martedì 14 ottobre, dalle 18:00 alle 20:00 un corso intensivo per scoprire i segreti della paella, il piatto simbolo della Spagna. Guidati da uno chef varesino con esperienza internazionale, i partecipanti impareranno la scelta degli ingredienti, le tecniche di cottura e tutti i passaggi per realizzare una paella perfetta.
Raviolo di Zucca. Martedì 11 novembre, dalle 18:00 alle 20:00 un appuntamento dedicato al raviolo di zucca, tra i più amati della cucina italiana. Lo chef, che ha fatto di questo piatto il suo cavallo di battaglia, guiderà i partecipanti alla scoperta della ricetta, delle tecniche di preparazione e dei piccoli segreti per portare in tavola un piatto raffinato e autentico.
Carpione. Martedì 18 novembre, dalle 18:00 alle 20:00 un corso dedicato al carpione, piatto iconico delle terre di lago, reinterpretato da un giovane chef autodidatta. Un’occasione per avvicinarsi alla tradizione culinaria con uno sguardo nuovo, imparando a conoscere ingredienti, tecniche e storie legate a questo classico del territorio.
Per maggiori informazioni e per iscriversi, cliccare qui.
