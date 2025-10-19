Perde il controllo della moto nel Locarnese: 61enne ferito gravemente

Incidente stradale oggi, domenica 19 ottobre, poco dopo mezzogiorno nel Locarnese. Un motociclista svizzero di 61 anni, residente nel Mendrisiotto, mentre percorreva la semiautostrada A13 a Gordola in direzione di Locarno ha perso il controllo della moto ed è caduto a terra.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e della Polizia intercomunale del Piano, insieme ai soccorritori del Salva. Dopo le prime cure, l’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale.

Secondo una prima valutazione medica, il 61enne ha riportato serie ferite, ma non tali da metterne in pericolo la vita. Per consentire i soccorsi e i rilievi il tratto di strada è stato chiuso al traffico ed è stato riaperto poco prima delle 14.