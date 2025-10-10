Piazza Ponti a Gallarate si accende di moda, musica e gusto

Piazza Ponti a Gallarate torna protagonista con una serata all’insegna dello stile e del divertimento. Venerdì 17 ottobre, dalle 18.30 alle 23.30, i commercianti della piazza, insieme ad alcune attività di via San Antonio e via Trombini, daranno vita all’“Opening Show in Piazza Ponti”, un evento che unisce musica, moda e cibo in un’unica grande festa all’aperto.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra i commercianti della zona, desiderosi di valorizzare la loro piazza e festeggiare l’arrivo di una nuova collega, Camilla Moravi, che ha rilevato la gestione del Mavalà.

Il momento clou della serata sarà la sfilata di moda in programma dalle 20.00 alle 21.00, a cura dei negozi Giopaul, W Men Lab e Abigail Hair Different, che presenteranno le nuove collezioni autunno/inverno e le tendenze hairstyle della stagione. A fare da cornice all’evento, la musica di un deejay che accompagnerà l’intera serata con un sound elegante e coinvolgente.

L’atmosfera sarà resa ancora più accogliente dalle proposte enogastronomiche dei locali della piazza: Mavalà offrirà un aperitivo speciale per celebrare la nuova gestione, mentre Il Panino proporrà un menu dedicato alla serata.

L’evento è organizzato in collaborazione col Naga, Ascom e Duc e patrocinato dal Comune di Gallarate