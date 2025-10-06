Prevenzione in prima linea: oltre 300 visite gratuite tra Cassano Magnago e Solbiate Arno

Due giornate dedicate alla salute e alla prevenzione, con più di 300 visite mediche gratuite offerte ai cittadini: è questo il bilancio dell’iniziativa promossa lo scorso fine settimana dai Lions club della Zona B – Seconda Circoscrizione del Distretto 108 Ib1, che ha coinvolto i territori di Cassano Magnago e Solbiate Arno.

Salute per tutti a Cassano Magnago

A Cassano Magnago, la cornice di Villa Oliva ha ospitato una giornata di prevenzione organizzata dal Lions Club Gallarate Seprio insieme ai medici dell’Associazione Sophos e con il sostegno dell’amministrazione comunale. I cittadini hanno potuto accedere a visite specialistiche in diverse discipline – dall’urologia all’ortopedia, dalla dermatologia alla nutrizione – e a screening gratuiti dell’udito. Presenti anche Croce Rossa Militare, Cocerossine, AVIS, ADMO, AIDO e Gen Ca, con circa 100 visite effettuate. Un ringraziamento speciale è andato ai Lions Andrea Pisani e Lilli Azzari.

A Solbiate Arno visite, screening e attività per i più giovani

Nel comune di Solbiate Arno, grazie alla collaborazione con la Pro Loco, è stato il Lions Club Gallarate Insubria, insieme ai club di Lonate Pozzolo e Tradate, a coordinare un weekend all’insegna della salute. Screening della vista e dell’udito, valutazioni cardiovascolari con ecocolordoppler e visite senologiche sono stati affiancati da attività educative della Croce Rossa Italiana rivolte a bambini e adolescenti. Più di 200 le visite cliniche effettuate e 190 i controlli di pressione e glicemia. Tra i promotori dell’iniziativa i Lions Stefania Ladelfa, Luca Cucchiara e Marco Franchin.