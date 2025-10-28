Varese News

Varese Laghi

Eventi a Materia

Quando Busto Arsizio accese il suo segnale: i 50 anni di Telealtomilanese

Una serata-evento per ricordare la prima tv privata d’Italia, ideata da Renzo Villa ed Enzo Tortora, che nel 1975 sfidò il monopolio Rai. Appuntamento mercoledì 5 novembre alle 21 a Materia

generica

Cinquant’anni fa Busto Arsizio fece la storia della televisione italiana. A ricordarlo sarà l’incontro “Telealtomilanese – quando a Busto c’era la TV”, in programma mercoledì 5 novembre alle ore 21.00 a Materia Spazio Libero.

L’evento celebra Telealtomilanese (TAM), la prima televisione privata italiana, ideata da Renzo Villa ed Enzo Tortora, che negli anni Settanta ruppe il monopolio dell’etere detenuto dalla Rai. A cinquant’anni dalla sua nascita, si rende omaggio a quell’esperienza pionieristica che aprì la strada a un nuovo modo di fare televisione, più libero, locale e vicino alla gente.

Durante la serata verranno proposti video e fotografie d’epoca, accompagnati dai commenti di Ettore Andenna, Enrico Beruschi, due docenti di storia della televisione e della giornalista di Radio24 Marta Cagnola. Un’occasione per rivivere l’entusiasmo e la creatività di una stagione che avrebbe cambiato per sempre il panorama radiotelevisivo italiano.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno. 

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.