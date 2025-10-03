Quando la street art diventa comunità: WgArt si racconta a Radio Materia

La street art, a Varese, non è più solo graffiti su un muro: è identità, è racconto, è rigenerazione urbana. A dirlo sono le storie di Wg Art, associazione nata nel 2011 e diventata in pochi anni un punto di riferimento per artisti, giovani e intere comunità. «Abbiamo sentito l’esigenza di dare uno spazio ai ragazzi e al loro linguaggio artistico – racconta la fondatrice e presidente Ileana Moretti – e così abbiamo iniziato a portare l’arte fuori dai musei, tra le vie e le piazze della città».

Nella nuova puntata di Soci All Time, format realizzato in collaborazione con Csv Insubria, a raccontarsi è l’associazione Wg Art, che ad oggi è diventata un punto di riferimento per la creatività urbana e per l’incontro tra generazioni.

In dieci anni, Wg Art ha costruito una rete di eventi e collaborazioni che hanno portato a Varese e provincia opere firmate da artisti locali e internazionali, dall’Argentina alla Germania. Tra i progetti più significativi c’è Urban Canvas, che ha visto la città trasformarsi in una galleria a cielo aperto, e Substrato, lo spazio culturale nato nell’ex libreria Veroni, capace di rigenerare un angolo centrale della città e di trasformarlo in luogo d’incontro intergenerazionale.

Ma la forza di Wg Art non sta solo nei murales. L’associazione ha saputo coinvolgere intere comunità, organizzando workshop nelle scuole e laboratori aperti, in cui anche chi non si era mai avvicinato a una bomboletta spray ha potuto scoprire un nuovo linguaggio espressivo. «Ogni opera porta con sé una storia – spiega Annie Francisca, tra le prime giovani a unirsi al progetto – e lavorare nello spazio pubblico significa dialogare con la memoria e il vissuto di un luogo».

Oggi l’associazione continua a crescere, con progetti che uniscono arte e partecipazione civica: dall’intervento in via Como a Varese, che ha visto protagonisti decine di ragazzi, fino alle esperienze all’estero e in altre città italiane.

E mentre Wg Art guarda al futuro, resta saldo il suo principio fondante: l’arte come strumento di libertà, condivisione e trasformazione sociale.

