Quasi un milione di euro per sette comuni del Varesotto colpiti dai nubifragi del luglio nero del 2023

Nel mese di luglio 2023, almeno quattro ondate di temporali hanno colpito il Varesotto con tetti scoperchiati, blackout e allagamenti, mandando in crisi viabilità e ferrovie soprattutto lungo l’asse Malpensa–Saronno–Legnano.

Nel Tradatese i primi danni tra l’11 e il 12, poi il 21 migliaia senza luce nel Gallaratese; il 24 pomeriggio e sera nubifragi e grandine hanno allagato sottopassi, causato feriti e decine di interventi, con treni in tilt nell’area di Saronno. (LA CRONACA DI QUEI GIORNI)

Lo stato di emergenza e le risorse

Gli eventi dal 4 al 31 luglio 2023 hanno condotto alla richiesta regionale e al successivo riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale, aprendo il percorso per contributi a famiglie, imprese e Comuni.

Nel tempo si sono attivati più canali: da un lato la procedura per i privati e le attività produttive (ricognizioni e contributi su piattaforma regionale), dall’altro lo stanziamento di fondi per i Comuni per opere di ripristino e messa in sicurezza.

Sulle misure complessive, comunicazioni istituzionali hanno quantificato decine di milioni destinati alla Lombardia, con migliaia di richieste dai territori più colpiti e una quota significativa proveniente dal Varesotto.

L’aggiornamento: quasi un milione di euro per 7 interventi nel Varesotto

Ora è stato definito un quadro di finanziamenti del Fondo per le emergenze nazionali pari a 11,8 milioni di euro per 233 interventi in 136 Enti locali di 9 province lombarde (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Monza e Brianza, Milano, Mantova, Varese). L’assegnazione discende dalle ricognizioni della Protezione civile regionale e dalle richieste presentate tramite gli strumenti regionali dedicati.

Per la provincia di Varese l’aggiornamento prevede 7 interventi in 5 Comuni per oltre 980 mila euro complessivi, con questa ripartizione: Cairate 1 intervento da 4.000,00 €; Cassano Valcuvia 1 intervento da 10.089,40 €; Castellanza 1 intervento da 28.060,05 €; Saronno 3 interventi per 670.000,00 €; Tradate 1 intervento da 268.506,98 €.

Gli interventi sono finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza di infrastrutture e aree urbane colpite, in continuità con le esigenze emerse nel luglio 2023 su sottopassi, reti viarie, alberature e servizi essenziali.