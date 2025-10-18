Saronno, al via il cantiere dell’ex Pozzi Ginori: dalla rigenerazione urbana un parco, case e nuovi servizi

L’abbandono, la demolizione e ora la ricostruzione. Dalla prossima settimana parte la trasformazione dell’area industriale dismessa dell’ex Pozzi Ginori di Saronno, che diventerà un nuovo polo urbano residenziale.

Lunedì 20 ottobre prenderà ufficialmente il via il cantiere del “Progetto Milano Nord”, un intervento ambizioso di rigenerazione urbana che punta a ridisegnare un pezzo di città.

Un nuovo quartiere sostenibile e inclusivo

Il progetto, firmato dall’impresa CMB, interessa un’area di circa 25mila mq e prevede la realizzazione di un quartiere residenziale e terziario con l’obiettivo di unire qualità abitativa, sostenibilità ambientale e nuovi spazi per la comunità. Cuore verde del piano sarà un parco pubblico, pensato per integrarsi con il tessuto urbano esistente e offrire un’area verde fruibile a tutti i cittadini.

Sul fronte edilizio, il progetto punta alla sostenibilità ambientale: gli edifici, dice l’impresa che firma il progetto, saranno in classe energetica A, costruiti con soluzioni moderne e materiali di ultima generazione. L’offerta abitativa sarà varia: dai bilocali ai quadrilocali, per rispondere a differenti esigenze familiari e anagrafiche.

Da zona dismessa a motore di rigenerazione

L’approvazione definitiva del piano urbanistico è arrivata nell’aprile di quest’anno per mano del Commissario Straordinario Antonella Scolamiero, dopo anni di stallo e discussioni. Un passaggio cruciale che ha consentito l’avvio dei lavori e rilanciato la visione di un futuro possibile per un’area da troppo tempo lasciata al degrado.

L’area interessata è quella di via Sampietro, situata nel pieno del Quartiere Matteotti. Prima dell’adozione del programma urbanistico, i fabbricati produttivi son stati demoliti e si è dato corso alla bonifica dei terreni, positivamente conclusa.

A giugno 2025, l’impresa ha organizzato una giornata di festa e apertura pubblica per raccontare ai cittadini i dettagli del progetto e aprire simbolicamente il cantiere.

Nuove abitazioni e un grande parco

A guidare l’operazione di rigenerazione urbana è CMB – Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi, realtà storica dell’edilizia italiana fondata nel 1908: «Con il progetto Milano Nord, CMB propone una nuova concezione dell’abitare, in cui la casa si trasforma in un punto d’incontro tra bisogni quotidiani, natura e relazioni autentiche». Il quartiere che nascerà – con 15.000 metri quadrati di nuove costruzioni, affiancati da 6.000 metri quadrati destinati a servizi e attività – sarà immerso in 20.000 metri quadri di verde urbano, incluso un grande parco pubblico con aree sportive e ludiche. «Un vero e proprio “miglio verde” a servizio dell’intero rione», dicono i progettisti.

Due anni di lavori

Da lunedì, dunque, l’avvio del cantiere. Il primo segnale saranno le modifiche alla viabilità. Come comunicato dalla Polizia locale di Saronno dal 20 ottobre fino alla data presunta di fine lavori, via Fratelli Cervi angolo via Balasso sarà area di cantiere con divieto di sosta e rimozione forzata. In quel punto sorgerà l’area “Campo Base” dell’operazione di ricostruzione.

I tempi previsti per il completamento dell’intervento sono di circa due anni, fino ad ottobre del 2027.rtiere