Scontro all’alba a Gavirate sulla lacuale, ferito un uomo

A supporto dei soccorsi sono intervenuti anche i carabinieri di Varese e una squadra dei vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza della carreggiata e nella gestione della viabilità temporaneamente rallentata

Incidente stradale all’alba di mercoledì in via Calcinate a Gavirate. Erano circa le 5.50 quando un’auto e una moto si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento.

Nell’impatto è rimasto ferito un uomo di 53 anni, conducente del motociclo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori con un’ambulanza della Croce Rossa di Varese e un mezzo di soccorso avanzato.

L’uomo è stato soccorso in codice giallo, indice di condizioni di media gravità, e trasportato in ospedale per accertamenti.

Le operazioni di rilievo sono coordinate dalla SOREU dei Laghi, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Pubblicato il 22 Ottobre 2025
