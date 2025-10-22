Scontro all’alba a Gavirate sulla lacuale, ferito un uomo

Incidente stradale all’alba di mercoledì in via Calcinate a Gavirate. Erano circa le 5.50 quando un’auto e una moto si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento.

Nell’impatto è rimasto ferito un uomo di 53 anni, conducente del motociclo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori con un’ambulanza della Croce Rossa di Varese e un mezzo di soccorso avanzato.

L’uomo è stato soccorso in codice giallo, indice di condizioni di media gravità, e trasportato in ospedale per accertamenti.

A supporto dei soccorsi sono intervenuti anche i carabinieri di Varese e una squadra dei vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza della carreggiata e nella gestione della viabilità temporaneamente rallentata.

Le operazioni di rilievo sono coordinate dalla SOREU dei Laghi, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.