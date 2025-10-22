Scontro all’alba a Gavirate sulla lacuale, ferito un uomo
A supporto dei soccorsi sono intervenuti anche i carabinieri di Varese e una squadra dei vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza della carreggiata e nella gestione della viabilità temporaneamente rallentata
Incidente stradale all’alba di mercoledì in via Calcinate a Gavirate. Erano circa le 5.50 quando un’auto e una moto si sono scontrate, per cause ancora in corso di accertamento.
Nell’impatto è rimasto ferito un uomo di 53 anni, conducente del motociclo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori con un’ambulanza della Croce Rossa di Varese e un mezzo di soccorso avanzato.
L’uomo è stato soccorso in codice giallo, indice di condizioni di media gravità, e trasportato in ospedale per accertamenti.
A supporto dei soccorsi sono intervenuti anche i carabinieri di Varese e una squadra dei vigili del fuoco, impegnati nella messa in sicurezza della carreggiata e nella gestione della viabilità temporaneamente rallentata.
Le operazioni di rilievo sono coordinate dalla SOREU dei Laghi, mentre sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Roberto Morandi su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
MATIEM su Tra Gemonio e Cittiglio si fa spazio per un secondo binario: sarà pronto a inizio 2027
Ferdy su L'Agenzia Formativa della Provincia di Varese risponde al grido di allarme del settore socio-sanitario
lenny54 su Colpi in testa e umiliazioni, il racconto della Flotilla a Cardano. "Ma l'attenzione deve andare a Gaza"
Luca Marzoli su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
gianme su Svincolo della 336 chiuso: traffico in tilt tra Cassano e Busto. E chiude anche il casello di Gallarate
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.