Scontro fra due auto sulla Varesina a Vedano: coinvolto anche un bimbo di 3 anni
L’incidente poco prima delle 15. Sei le persone a bordo delle vetture, tutte portate in ospedale in codice verde.
Incidente stradale nel primo pomeriggio di domenica 19 ottobre a Vedano Olona. Poco prima delle 15 due auto si sono scontrate lungo la Varesina.
A bordo delle vetture c’erano sei persone: un bambino di 3 anni, due donne di 30 e 31 anni e tre uomini di 37, 46 e 47 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varese, i Carabinieri della Compagnia di Varese e i soccorritori con due ambulanze e un’unità avanzata.
I feriti sono stati assistiti sul posto e accompagnati in ospedale in codice verde. Nessuno di loro si trova in condizioni gravi.
La dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi sul posto. Si segnalano rallentamenti a tratti fra il “ponte di Vedano” e il paese.
