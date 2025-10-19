Varese News

Scontro fra due auto sulla Varesina a Vedano: coinvolto anche un bimbo di 3 anni

L’incidente poco prima delle 15. Sei le persone a bordo delle vetture, tutte portate in ospedale in codice verde.

Ambulanza generica 2024

Incidente stradale nel primo pomeriggio di domenica 19 ottobre a Vedano Olona. Poco prima delle 15 due auto si sono scontrate lungo la Varesina.

A bordo delle vetture c’erano sei persone: un bambino di 3 anni, due donne di 30 e 31 anni e tre uomini di 37, 46 e 47 anni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varese, i Carabinieri della Compagnia di Varese e i soccorritori con due ambulanze e un’unità avanzata.

I feriti sono stati assistiti sul posto e accompagnati in ospedale in codice verde. Nessuno di loro si trova in condizioni gravi.

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi sul posto. Si segnalano rallentamenti a tratti fra il “ponte di Vedano” e il paese.

Pubblicato il 19 Ottobre 2025
