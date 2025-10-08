Scontro tra auto e moto sulla Varesina a Locate Varesino, grave un 19enne
L'incidente nel tratto all'interno del centro abitato. Lunghe code sull'asse della Statale
Incidente stradale tra auto e moto sulla Statale Varesina all’altezza di Locate Varesino: è accaduto poco dopo le 18, sul posto sono intervenuti carabinieri, ambulanza e automedica.
L’urto è stato violento, i mezzi di soccorso sono intervenuti in “codice rosso”, per prestare cure al ragazzo coinvolto.
Il 19enne è stato portato in ospedale al Circolo di Varese, in “codice rosso”, vale a dire in immediato pericolo di vita.
Le operazioni di soccorso e i rilievi sul posto hanno causato lunghe code nel tratto di Statale a ridosso di Locate.
