Scontro tra auto e moto sulla Varesina a Locate Varesino, grave un 19enne

Incidente stradale tra auto e moto sulla Statale Varesina all’altezza di Locate Varesino: è accaduto poco dopo le 18, sul posto sono intervenuti carabinieri, ambulanza e automedica.

L’urto è stato violento, i mezzi di soccorso sono intervenuti in “codice rosso”, per prestare cure al ragazzo coinvolto.

Il 19enne è stato portato in ospedale al Circolo di Varese, in “codice rosso”, vale a dire in immediato pericolo di vita.

Le operazioni di soccorso e i rilievi sul posto hanno causato lunghe code nel tratto di Statale a ridosso di Locate.