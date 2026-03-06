Violenza di genere e solitudine: a Locate Varesino un incontro per l’8 marzo

Domenica 8 marzo all’Oratorio S. Luigi un incontro con l’avvocata Donatella Cicognani e la dottoressa Federica Calvi per parlare di violenza e isolamento, seguito da una cena con serata danzante

In occasione della Giornata internazionale della donna, la Comunità pastorale di Locate Varesino propone un momento di riflessione tra impegno civile e spiritualità. Domenica 8 marzo, all’interno dell’Itinerario della Quaresima, è in programma l’incontro dal titolo “Donna perché piangi? Violenza di genere e solitudine”. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Pro loco di Locate Varesino, prevede un incontro con due professioniste impegnate quotidianamente sul campo ma anche un momento di festa.

Un incontro per cambiare lo sguardo

L’appuntamento principale è fissato per le 17 all’Oratorio S. Luigi. Protagoniste del dibattito saranno l’avvocata Donatella Cicognani e la dottoressa Federica Calvi. Entrambe le relatrici vantano una significativa esperienza nell’accompagnamento di donne che vivono situazioni di isolamento, difficoltà o che si trovano in contesti di violenza e minaccia. Attraverso il racconto delle loro esperienze dirette, l’obiettivo è quello di aiutare la comunità a “cambiare lo sguardo per cambiare il passo”, promuovendo una cultura del rispetto e dell’ascolto.

Solidarietà e condivisione

Al termine dell’incontro l’iniziativa proseguirà con un evento conviviale. Alle ore 20 è prevista una cena con serata danzante, per la quale è richiesto un contributo di partecipazione di 25 euro. Per partecipare alla cena è necessaria la prenotazione che può essere fatta a questi numeri di telefono: Rosanna (333.9957060) o Maria (338.2244866).

Foto di Sasin Tipchai da Pixabay