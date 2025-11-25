A “Chi l’avrebbe mai detto” Luca Scaperrotta racconta i piccoli tesori tra Varese, Milano e Como

È online su Spreaker il nuovo episodio del podcast “Chi l’avrebbe mai detto”, pubblicato il 25 novembre 2025, dedicato alla scoperta di luoghi poco conosciuti ma affascinanti tra le province di Varese, Milano e Como.

A guidarci in questa nuova puntata della trasmissione in onda su Radio Materia è Luca Scaperrotta, in arte Skapetours (lo trovate su Instagram, TikTok e Facebook, presto anche su YouTube), guida turistica e divulgatore appassionato di percorsi “fuori rotta”.

Con la sua voce familiare e uno stile narrativo coinvolgente, Scaperrotta accompagna gli ascoltatori in itinerari alternativi, puntando i riflettori su piccoli comuni come Cogliate, Lomazzo, Locate Varesino o Tradate, spesso trascurati dai circuiti turistici tradizionali.

Un podcast che ispira a viaggiare vicino

L’episodio dura poco più di 25 minuti e alterna descrizioni, curiosità storiche e aneddoti locali. Il tono è divulgativo ma leggero, adatto a chi ama scoprire angoli nascosti e tesori invisibili a pochi chilometri da casa.

Tra ville, borghi, chiese dimenticate e percorsi naturalistici, Scaperrotta mostra come anche i centri minori possano raccontare molto della nostra identità culturale.

Dove ascoltarlo

Il podcast è disponibile sulla piattaforma Spreaker, con funzionalità come il download offline e la condivisione social.

Ascolta l’episodio su Spreaker