A Locate Varesino arriva la “Slitta della Bontà” la raccolta porta a porta per aiutare le famiglie in difficoltà

Domenica 14 dicembre, tra le 15 e le 17.30, per le vie di Locate Varesino passerà la Slitta della Bontà, un’iniziativa solidale organizzata in occasione dell’Avvento per raccogliere generi alimentari e beni di prima necessità destinati alle famiglie in difficoltà del territorio.

La raccolta, organizzata dalla Caritas parrocchiale con la collaborazione degli Amici dell’Asilo di Carbonate, degli Alpini, degli Scout e dei volontari della zona, invita tutti i cittadini a contribuire con un piccolo gesto di solidarietà direttamente da casa propria.

I volontari passeranno porta a porta con una vera e propria “slitta” simbolica per raccogliere alimenti non deperibili e prodotti per l’igiene personale e della casa.

Tra i beni più necessari ci sono:

Alimenti a lunga conservazione: biscotti, brioche, olio d’oliva, sughi pronti, pasta secca, caffè, formaggi stagionati, conserve, alimenti per bambini

Prodotti per l’igiene personale: bagnoschiuma, shampoo, saponette, dentifricio, spazzolini, deodoranti

Prodotti per la pulizia della casa: detersivo per piatti, per lavatrice, sapone da bucato, detergenti per pavimenti e vetri

Anche giocattoli nuovi possono essere donati, per portare un sorriso ai più piccoli durante le feste.