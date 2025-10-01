Scopri come la natura diventa tavolozza nel laboratorio “Acquerelli vegetali”

Pronti a esplorare il mondo dei colori e… dei vegetali?

Lo sapevi che si può dipingere con le verdure?

Spinaci, cavoli, barbabietole e curcuma… non sono solo buoni da mangiare, ma nascondono dei veri e propri pigmenti naturali, pronti a trasformarsi in colori sorprendenti!

In questo laboratorio speciale userai provette, pennelli e fantasia per esplorare il lato più creativo della scienza.

Scoprirai come si estraggono i colori dalle piante e li userai per creare la tua opera d’arte botanica da portare a casa.

Guidato dalla nostra esperta Serena metterai insieme curiosità scientifica e creatività in un’esperienza unica!

L’evento si svolgerà sabato 4 ottobre, dalle 15 alle 16.30 presso il Thinker Lab in via Cairoli 5 a Varese (parcheggio consigliato Lidl di via Carcano, gratuiti i primi 120 min) ed è rivolto ai bambini a partire da 7 anni.

Il Thinker Lab è il luogo in cui i bambini coltivano le loro passioni, scoprono i loro talenti e danno forma al loro futuro. Un laboratorio creativo in cui bambini e bambini sperimentano e imparano confrontandosi con esperti, scienziati e artisti.

Per partecipare al corso è richiesto un contributo di 15 euro da versare in loco.

I posti sono limitati, è necessario prenotare tramite il form dedicato cliccando qui

Tutti i nostri laboratori sono condotti da professionisti specializzati nei rispettivi ambiti, pronti a trasformare la scienza in un’esperienza coinvolgente e interattiva. Grazie al loro approccio pratico e dinamico, bambini e ragazzi potranno esplorare il mondo scientifico in modo divertente e stimolante!