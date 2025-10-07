Scritte “No War” con la vernice rosa a Bodio Lomnago: “Un gesto inaccettabile”

Nelle ultime ore, diverse zone di Bodio Lomnago sono state caratterizzate dalla comparsa di scritte con vernice rosa sui muri e sulle panchine, contenenti messaggi contro la guerra e riferimenti politici. Il sindaco Eleonora Paolelli ha condannato fermamente questi atti di vandalismo, sottolineando che imbrattare spazi pubblici non può essere considerato una forma di protesta.

«Questi gesti non sono solo incivili, ma danneggiano il nostro paese e il lavoro di tutti. Imbrattare beni comuni è un atto che manca di rispetto per la comunità. Chi crede che questo possa essere un modo efficace di “comunicare” ignora che i danni arrecati richiederanno tempo e risorse per essere ripristinati», ha dichiarato Paolelli con un post sui social.

Le telecamere di videosorveglianza del Comune sono già state consultate per cercare di identificare i responsabili. Se individuati, gli autori degli atti vandalici saranno sanzionati come previsto dalla legge.

Il sindaco ha poi lanciato un invito a chi ha compiuto questi atti: «Mi appello alla loro responsabilità. Presentarsi spontaneamente sarebbe l’unico modo per dare un senso, almeno parziale, a un’azione che altrimenti rimarrà inutile. Difendere le proprie idee è legittimo, ma farlo nel rispetto delle regole è un dovere».