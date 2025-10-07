Scritte “No War” con la vernice rosa a Bodio Lomnago: “Un gesto inaccettabile”
Il sindaco Eleonora Paolelli ha condannato fermamente questi atti di vandalismo, sottolineando che imbrattare spazi pubblici non può essere considerato una forma di protesta
Nelle ultime ore, diverse zone di Bodio Lomnago sono state caratterizzate dalla comparsa di scritte con vernice rosa sui muri e sulle panchine, contenenti messaggi contro la guerra e riferimenti politici. Il sindaco Eleonora Paolelli ha condannato fermamente questi atti di vandalismo, sottolineando che imbrattare spazi pubblici non può essere considerato una forma di protesta.
«Questi gesti non sono solo incivili, ma danneggiano il nostro paese e il lavoro di tutti. Imbrattare beni comuni è un atto che manca di rispetto per la comunità. Chi crede che questo possa essere un modo efficace di “comunicare” ignora che i danni arrecati richiederanno tempo e risorse per essere ripristinati», ha dichiarato Paolelli con un post sui social.
Le telecamere di videosorveglianza del Comune sono già state consultate per cercare di identificare i responsabili. Se individuati, gli autori degli atti vandalici saranno sanzionati come previsto dalla legge.
Il sindaco ha poi lanciato un invito a chi ha compiuto questi atti: «Mi appello alla loro responsabilità. Presentarsi spontaneamente sarebbe l’unico modo per dare un senso, almeno parziale, a un’azione che altrimenti rimarrà inutile. Difendere le proprie idee è legittimo, ma farlo nel rispetto delle regole è un dovere».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Paolo Cottini su Passa la Tre Valli Varesine: ecco cosa prevede l'ordinanza sulle scuole di Varese, tra chiusure, bus e cambi d'orario
Bustocco-71 su Arrivano le barriere antirumore in A8, lo svincolo di Gallarate chiude per dieci mesi
Felice su Dopo la sentenza sul Mottarone il racconto delle mamme di Silvia e Alessandro: “Per noi non è giustizia”
Felice su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
axelzzz85 su Centomila euro per la sicurezza dei giovani sulle strade: coinvolti nove istituti scolastici del Varesotto
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.