“Servono più vigili del fuoco”: Varese scrive al Ministero con voto unanime

Il Consiglio comunale di Varese ha votato all’unanimità, 26 favorevoli su 26, la mozione presentata da Simone Longhini (Forza Italia) sulla carenza di organico dei Vigili del Fuoco in provincia. Il documento chiede di indirizzare una richiesta formale urgente al Ministero dell’Interno per aumentare il personale attualmente insufficiente a garantire un servizio adeguato sul territorio.

La mozione arriva dopo le proteste dello scorso settembre, quando i vigili del fuoco erano scesi in piazza davanti alla prefettura di Varese per denunciare una situazione diventata insostenibile: «I numeri sono troppo bassi, dobbiamo decidere se chiudere la caserma di Somma o ridurre il personale a Busto Arsizio. Non abbiamo i numeri per garantire un soccorso adeguato» aveva spiegato Cosimo Sturiale della Uilpa durante la manifestazione. Una carenza cronica secondo i sindacati, aggravata dal mancato inserimento di personale già stabilizzato e residente in zona, quindi motivato a restare sul territorio.

Già in quell’occasione il consigliere Longhini, insieme al sindaco di Varese Davide Galimberti, avevano annunciato dalla piazza la presentazione di documenti in Consiglio comunale per sostenere le richieste dei vigili del fuoco, mentre analoghe iniziative erano state promesse anche in Consiglio provinciale dal presidente Marco Magrini e in Consiglio regionale dal consigliere Samuele Astuti.

Ora, grazie a Longhini, la mozione in comune di Varese è realtà e il voto unanime dell’aula rappresenta un segnale forte e compatto da parte dell’intero Consiglio comunale verso il Ministero dell’Interno, con una richiesta chiara: servono più vigili del fuoco per garantire la sicurezza dei cittadini della provincia di Varese.