Una serata per sostenere i vigili del fuoco: a Cuvio teatro e solidarietà con “Quelli che Restano”

Venerdì 24 ottobre alle 21 al Teatro Comunale di Cuvio va in scena la commedia “Sei in scena”, tratta da Eduardo De Filippo. L’ingresso è libero e il ricavato sarà destinato al distaccamento dei Vigili del Fuoco di Laveno Mombello

Una serata all’insegna del divertimento e della solidarietà quella organizzata dalla Pro Loco di Cuvio per venerdì 24 ottobre, alle ore 21, presso il Teatro Comunale. Sul palco salirà la compagnia teatrale amatoriale “Quelli che Restano”, che porterà in scena la commedia “Sei in scena”, tratta dall’opera di Eduardo De Filippo “Pericolosamente”.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Cuvio, ha uno scopo benefico: sostenere e far conoscere il prezioso lavoro dei vigili del fuoco volontari del distaccamento di Laveno Mombello, punto di riferimento per il territorio e costantemente impegnati in interventi di soccorso e sicurezza.

Lo spettacolo sarà quindi non solo un momento di intrattenimento e cultura, ma anche un’occasione per contribuire concretamente a una causa di valore civico, offrendo sostegno a chi, ogni giorno, mette a rischio la propria vita per la comunità.

L’ingresso è libero, ma durante la serata sarà possibile effettuare donazioni volontarie a favore del gruppo dei vigili del fuoco. Un modo semplice per partecipare, ridere e allo stesso tempo aiutare chi aiuta.