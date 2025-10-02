“Sòcial-democrazia: algoritmi, like ,verità” un incontro a Gallarate

L’associazione Fare Cittadinanza, riprendendo una sollecitazione emersa durante la conferenza organizzato lo scorso giugno, propone l’ incontro dal titolo ” Sòcial-democrazia: algoritmi, like,verità” per analizzare e discutere come, in una società democratica, i social media influenzano la creazione del consenso politico e la definizione dei programmi e delle scelte dei partiti.

La comprensione dei meccanismi di utilizzo dei social media può aiutare a riconoscere e discernere quanto di veritiero sia contenuto nelle informazioni che riceviamo e quanto i messaggi che ci innondano quotidianamente siano piegata agli interessi particolari dei singoli politici e dei partiti.

Il criterio delle scelte della politica a volte pare più inseguire il numero di like che esprimere scelte valoriali e di coerenza.

L’incontro si terrà il prossimo Venerdì 3 Ottobre 2025 alle ore 21.00 presso la Sala Planet de “Il Melo” in via Magenta 3 a Gallarate.

Se ne parla con Bruno Carenini, esperto di comunicazione politica e profondo conoscitore delle dinamiche delle campagne elettorali sia in ambito europeo sia in quello americano e con Andrea Orlandi, Sindaco di Rho che ci racconterà l’esperienza di un amministratore locale nella interazione con i social media. Modera il giornalista Angelo Perna.