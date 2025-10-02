“Sòcial-democrazia: algoritmi, like ,verità” un incontro a Gallarate
L'associazione Fare Cittadinanza ha organizzato un incontro che si terrà il venerdì 3 Ottobre 2025 alle ore 21.00 presso la Sala Planet de "Il Melo"
L’associazione Fare Cittadinanza, riprendendo una sollecitazione emersa durante la conferenza organizzato lo scorso giugno, propone l’ incontro dal titolo ” Sòcial-democrazia: algoritmi, like,verità” per analizzare e discutere come, in una società democratica, i social media influenzano la creazione del consenso politico e la definizione dei programmi e delle scelte dei partiti.
La comprensione dei meccanismi di utilizzo dei social media può aiutare a riconoscere e discernere quanto di veritiero sia contenuto nelle informazioni che riceviamo e quanto i messaggi che ci innondano quotidianamente siano piegata agli interessi particolari dei singoli politici e dei partiti.
Il criterio delle scelte della politica a volte pare più inseguire il numero di like che esprimere scelte valoriali e di coerenza.
L’incontro si terrà il prossimo Venerdì 3 Ottobre 2025 alle ore 21.00 presso la Sala Planet de “Il Melo” in via Magenta 3 a Gallarate.
Se ne parla con Bruno Carenini, esperto di comunicazione politica e profondo conoscitore delle dinamiche delle campagne elettorali sia in ambito europeo sia in quello americano e con Andrea Orlandi, Sindaco di Rho che ci racconterà l’esperienza di un amministratore locale nella interazione con i social media. Modera il giornalista Angelo Perna.
