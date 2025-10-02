Varese News

Gallarate/Malpensa

“Sòcial-democrazia: algoritmi, like ,verità” un incontro a Gallarate

L'associazione Fare Cittadinanza ha organizzato un incontro che si terrà il venerdì 3 Ottobre 2025 alle ore 21.00 presso la Sala Planet de "Il Melo"

Social Network

L’associazione Fare Cittadinanza, riprendendo una sollecitazione emersa durante la conferenza organizzato lo scorso giugno, propone l’ incontro dal titolo ” Sòcial-democrazia: algoritmi, like,verità” per analizzare e discutere come, in una società democratica, i social media influenzano la creazione del consenso politico e la definizione dei programmi e delle scelte dei partiti.

La comprensione dei meccanismi di utilizzo dei social media può aiutare a riconoscere e discernere quanto di veritiero sia contenuto nelle informazioni che riceviamo e quanto i messaggi che ci innondano quotidianamente siano piegata agli interessi particolari dei singoli politici e dei partiti.

Il criterio delle scelte della politica a volte pare più inseguire il numero di like che esprimere scelte valoriali e di coerenza.

L’incontro si terrà il prossimo Venerdì 3 Ottobre 2025 alle ore 21.00 presso la Sala Planet de “Il Melo” in via Magenta 3 a Gallarate.

Se ne parla con Bruno Carenini, esperto di comunicazione politica e profondo conoscitore delle dinamiche delle campagne elettorali sia in ambito europeo sia in quello americano e con Andrea Orlandi, Sindaco di Rho che ci racconterà l’esperienza di un amministratore locale nella interazione con i social media. Modera il giornalista Angelo Perna.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 02 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.