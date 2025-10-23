Varese News

Sofia Soldavini di Gallarate premiata al Quirinale tra i 25 Alfieri del Lavoro

Studentessa all'Ite Tosi di Busto Arsizio, si è diplomata con il massimo dei voti. Con lei altri ventitre studenti da tutta Italia e una residente all'estero

Generico 20 Oct 2025

C’è anche Sofia Soldavini, di Gallarate, tra i 25 giovani eccellenti premiati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il titolo di Alfiere del Lavoro, uno dei riconoscimenti più prestigiosi per gli studenti italiani che si sono distinti per merito scolastico durante tutto il ciclo delle superiori.

Diplomata con 100 e lode al termine di un percorso scolastico brillante all’Ite Tosi di Busto Arsizio, Sofia è stata selezionata tra oltre 7.800 candidati di tutta Italia. La premiazione si è svolta oggi, mercoledì 23 ottobre, nella cornice del Palazzo del Quirinale a Roma, alla presenza del Capo dello Stato e della Federazione Nazionale dei Cavalieri del Lavoro, che ogni anno sceglie 25 studenti, uno per ogni regione, per rappresentare l’impegno e il futuro del Paese.

«È meglio – racconta – vivere gli anni delle scuole superiori con curiosità e voglia di mettersi in gioco, senza farsi spaventare dalle difficoltà. A volte le soddisfazioni arrivano dopo tanta fatica, ma ne vale sempre la pena».

Con Soldavini sono stati insigniti anche altri ventiquattro studenti, di cui una fuori dall’Italia: Serena Affaitati (Francoforte), Alessandro Altieri (provincia di Bari), Giada Baratto (Padova), Giorgio Basilotta (Catania), Alessandro Bellusci (Torino), Lorenzo Benericetti (Pisa), Alice Bordet (Ravenna), Alfredo Marco Caccamo (Reggio Calabria), Guerrino Davide Cassella (Caserta), Alisia Gabriela Di Panfilo (Teramo), Stella Ferla (Cremona), Emma Gasser (Bolzano), Giorgio Giglio (Roma), Luisa Iorio (Napoli), Valentino Lai (Sud Sardegna), Maria Teresa Leone (Siena), Andrea Manica (Taranto), Filippo Nicotra (Enna), Tiziano Pilz (Verona), Gaia Ruggiero (Pescara), Martina Sechi (Oristano), Lucrezia Luciana Teti (Alessandria), Vittorio Antonio Trobia (Brindisi), Hoara Vaira (Pesaro e Urbino).

Pubblicato il 23 Ottobre 2025
