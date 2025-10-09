Spaccio nei boschi di Peveranza, il sindaco: “Interventi costanti, cittadini non si arrendano”

«Esprimo tutto il mio disappunto e dissenso per quanto continua ad accadere nei boschi di Peveranza». Così Anna Pugliese, sindaco di Cairate, interviene con fermezza sulla situazione di degrado e microcriminalità che interessa l’area boschiva al confine con i comuni limitrofi.

La prima cittadina sottolinea il costante impegno dell’amministrazione comunale nel contrasto agli episodi di spaccio e alle attività illegali che minacciano la sicurezza dei cittadini. «È quotidiana la mia battaglia – scrive Pugliese – per fronteggiare gli episodi di criminalità, sollecitando interventi mirati, monitorando e agendo sul territorio».

Il sindaco ricorda le convenzioni attive con le Polizie municipali di Carnago e Fagnano Olona, che permettono un potenziamento dei controlli e una presenza più capillare nelle aree a rischio. «La collaborazione tra Comuni è una risorsa fondamentale per aumentare la sicurezza e contrastare fenomeni che travalicano i confini amministrativi», precisa.

Nei mesi scorsi, anche grazie al supporto dell’Arma dei Carabinieri, sono state portate avanti diverse operazioni di smantellamento dei bivacchi utilizzati per attività illegali nei boschi di Peveranza. «Gli interventi sono costanti e il monitoraggio del territorio è continuo», ribadisce Pugliese.

“Non arrendersi: vivere e operare nel proprio territorio”

Pur riconoscendo che «molto resta da fare», il sindaco invita la cittadinanza a non arrendersi alla paura e a continuare a vivere e presidiare il territorio: «Fermarci o rinunciare alle nostre attività significherebbe concedere un’ulteriore vittoria a chi vive nell’illegalità. Non possiamo e non dobbiamo permetterlo».