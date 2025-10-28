Varese News

Cultura

Storie di santi e beati: i cento libri del prete scrittore di Cuvio

Le “Suore Operaie di Gesù“ e i loro fondatori sono al centro dell’ultimo libro di don Massimiliano Taroni, il prete che trasforma la storia dei santi in best seller

Generico 27 Oct 2025

L’avevamo lasciato nel cuore dell’estate col suo paese, Cuvio, che lo celebrava come il prete dei best seller sui santi: pubblicazioni a decine, legate alla storia dei beati e dei personaggi poi divenuti venerati dalla comunità cristiana.

Libri letti e riletti nelle case di riposo come fogliettone d’antan, con serie capaci di appassionare anche perché scritte con rigore della ricerca storica ma attraverso un timbro stilistico divulgativo, facile da comprendere.

E don Massimiliano Taroni, ex missionario in Somalia, aveva fatto una promessa: «In autunno arriverà il libro vero e proprio, il numero cento». In quell’occasione si celebravano appunto le cento pubblicazioni che tuttavia, come il sacerdote aveva spiegato a Varesenews, non erano ancora completate dal momento che ogni testo prima di venir dato alle stampe (editore Velar) veniva e viene sottoposto ad un preciso iter che necessita di tempi tecnici prima di arrivare in tipografia: letture e riletture, controlli, verifiche e spesso vaglio da parte di vere e proprie istituzioni viventi, memorie storiche legate a quella o a quell’altra figura religiosa. La centesima pubblicazione, allora annunciata, è finalmente arrivata: “Monsignor Pio Frezza e madre Pierina Bernardi, fondatori delle Suore Opraie di Gesù”.

Generico 27 Oct 2025

Siamo a fine ‘800 a Lavunio, borgo agricolo nella zona dei Castelli romani. Qui nasce Pio Frezza quarto figlio di sei fratelli, fin da bambino speciale attrazione alle attività religiose e alla vita sacerdotale in particolare: una singolare capacità era saper comprendere e ripetere le prediche che ascoltava. Divenuto sacerdote, si dedicò alla predicazione itinerante recandosi alle varie feste religiose della zona a proclamare sermoni e a dedicarsi ai giovani. Della stesso paese, ma nativa qualche decennio dopo è Pierina Bernardi, la quale incontra Don Pio che diventa il suo padre spirituale. Pierina diventerà sua fedele discepola e insieme ad altre ragazze del paese si consacra e con Don Pio nel 1926 fondano le “Suore Operaie di Gesù”. Istituzione che si pone come missione specifica di aiutare i sacerdoti nella catechesi e l’animazione liturgica nelle parrocchie e con la formazione dell’infanzia e della gioventù.

Di entrambi, Don Pio e madre Pierina è in corso il processo diocesano per la causa di beatificazione. Questi i protagonisti della centesima opera di Don Massimiliano Taroni, il prete scrittore di Cuvio; opera che non è un arrivo ma prosegue per altre mete con la preparazione già in atto di altri scritti che saranno pronti per la stampa e quindi pubblicati a partire dalla prossima primavera.

Come si accennava, dopo che a luglio si erano festeggiate le opere n°100 senza che fossero ancora stampate, ora il volumetto dei due Servi di Dio laziali è pronto e sarà disponibile dal prossimo week-end oltre che nelle chiese della Comunità Pastorale “Giovanni Paolo II” di Canonica presso l’autore Don Massimiliano oppure contattando la casa editrice VELAR di Ponteranica (BG).

Andrea Camurani
andrea.camurani@varesenews.it

Un giornale è come un amico, non sempre sei tu a sceglierlo ma una volta che c’è ti sarà fedele. Ogni giorno leali verso le idee di tutti, sostenete il nostro lavoro.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.