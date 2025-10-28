Storie di santi e beati: i cento libri del prete scrittore di Cuvio

L’avevamo lasciato nel cuore dell’estate col suo paese, Cuvio, che lo celebrava come il prete dei best seller sui santi: pubblicazioni a decine, legate alla storia dei beati e dei personaggi poi divenuti venerati dalla comunità cristiana.

Libri letti e riletti nelle case di riposo come fogliettone d’antan, con serie capaci di appassionare anche perché scritte con rigore della ricerca storica ma attraverso un timbro stilistico divulgativo, facile da comprendere.

E don Massimiliano Taroni, ex missionario in Somalia, aveva fatto una promessa: «In autunno arriverà il libro vero e proprio, il numero cento». In quell’occasione si celebravano appunto le cento pubblicazioni che tuttavia, come il sacerdote aveva spiegato a Varesenews, non erano ancora completate dal momento che ogni testo prima di venir dato alle stampe (editore Velar) veniva e viene sottoposto ad un preciso iter che necessita di tempi tecnici prima di arrivare in tipografia: letture e riletture, controlli, verifiche e spesso vaglio da parte di vere e proprie istituzioni viventi, memorie storiche legate a quella o a quell’altra figura religiosa. La centesima pubblicazione, allora annunciata, è finalmente arrivata: “Monsignor Pio Frezza e madre Pierina Bernardi, fondatori delle Suore Opraie di Gesù”.

Siamo a fine ‘800 a Lavunio, borgo agricolo nella zona dei Castelli romani. Qui nasce Pio Frezza quarto figlio di sei fratelli, fin da bambino speciale attrazione alle attività religiose e alla vita sacerdotale in particolare: una singolare capacità era saper comprendere e ripetere le prediche che ascoltava. Divenuto sacerdote, si dedicò alla predicazione itinerante recandosi alle varie feste religiose della zona a proclamare sermoni e a dedicarsi ai giovani. Della stesso paese, ma nativa qualche decennio dopo è Pierina Bernardi, la quale incontra Don Pio che diventa il suo padre spirituale. Pierina diventerà sua fedele discepola e insieme ad altre ragazze del paese si consacra e con Don Pio nel 1926 fondano le “Suore Operaie di Gesù”. Istituzione che si pone come missione specifica di aiutare i sacerdoti nella catechesi e l’animazione liturgica nelle parrocchie e con la formazione dell’infanzia e della gioventù.

Di entrambi, Don Pio e madre Pierina è in corso il processo diocesano per la causa di beatificazione. Questi i protagonisti della centesima opera di Don Massimiliano Taroni, il prete scrittore di Cuvio; opera che non è un arrivo ma prosegue per altre mete con la preparazione già in atto di altri scritti che saranno pronti per la stampa e quindi pubblicati a partire dalla prossima primavera.

Come si accennava, dopo che a luglio si erano festeggiate le opere n°100 senza che fossero ancora stampate, ora il volumetto dei due Servi di Dio laziali è pronto e sarà disponibile dal prossimo week-end oltre che nelle chiese della Comunità Pastorale “Giovanni Paolo II” di Canonica presso l’autore Don Massimiliano oppure contattando la casa editrice VELAR di Ponteranica (BG).