Teatro, libri e futuro: il mondo creativo di Valentina Maselli per le nuove generazioni
Attrice, regista e scrittrice, Valentina Maselli presenta su Radio Materia il suo nuovo albo illustrato Domani, un racconto scritto al futuro che parla di empatia e comunicazione tra diversi
È un dialogo ricco di spunti e riflessioni quello andato in onda su Radio Materia nella nuova puntata del podcast “Chi l’avrebbe mai detto?”, che ha ospitato l’attrice, regista e scrittrice Valentina Maselli, artista poliedrica originaria di Varese. Al centro della conversazione con Adelia Brigo, il suo ultimo lavoro: Domani, un albo illustrato per bambini pubblicato da Sabir Editore, che affronta in maniera originale e poetica il tema della comunicazione.
ASCOLTA IL PODCAST
Un libro tutto al futuro
«Ho scelto di scrivere tutto il libro al tempo futuro – spiega Maselli – perché mi interessava lavorare sul concetto di speranza. Il futuro è una promessa che facciamo a noi stessi e agli altri». Domani è infatti un racconto delicato e simbolico, in cui un cane e un gatto – così diversi nel linguaggio e nella natura – provano a capirsi. Il testo, sebbene pensato per l’infanzia, parla anche agli adulti, come spesso accade nei libri illustrati di qualità.
Comunicare non è scontato
Il libro si sviluppa attorno a una riflessione: quanto è difficile comunicare davvero, soprattutto quando l’altro è molto diverso da noi? Il dialogo tra i due protagonisti animali è metafora delle relazioni umane, della necessità di mettersi nei panni dell’altro e di trovare un terreno comune anche quando sembra impossibile.
Dal teatro alla scrittura
Durante l’intervista, Maselli ripercorre anche alcune tappe significative della sua carriera. Insegnante di recitazione e appassionata di teatro per ragazzi, racconta come il periodo del lockdown abbia rappresentato per lei una fase di grande fermento creativo. Da lì è nato Storia di Nina, uno spettacolo tratto da un suo libro, che ha vinto il Premio Inbox Verde, dedicato alle produzioni di teatro ragazzi.
«Il teatro e la scrittura sono per me modi diversi ma complementari per raccontare storie – dice Maselli – e soprattutto per parlare ai più piccoli con sincerità, senza mai semplificare troppo».
Dove ascoltare la puntata
La puntata completa è disponibile su tutte le principali piattaforme audio streaming. Per ascoltarla, basta cercare Chi l’avrebbe mai detto? di Radio Materia.
