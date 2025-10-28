Teatro, libri e futuro: il mondo creativo di Valentina Maselli per le nuove generazioni

È un dialogo ricco di spunti e riflessioni quello andato in onda su Radio Materia nella nuova puntata del podcast “Chi l’avrebbe mai detto?”, che ha ospitato l’attrice, regista e scrittrice Valentina Maselli, artista poliedrica originaria di Varese. Al centro della conversazione con Adelia Brigo, il suo ultimo lavoro: Domani, un albo illustrato per bambini pubblicato da Sabir Editore, che affronta in maniera originale e poetica il tema della comunicazione.

Un libro tutto al futuro

«Ho scelto di scrivere tutto il libro al tempo futuro – spiega Maselli – perché mi interessava lavorare sul concetto di speranza. Il futuro è una promessa che facciamo a noi stessi e agli altri». Domani è infatti un racconto delicato e simbolico, in cui un cane e un gatto – così diversi nel linguaggio e nella natura – provano a capirsi. Il testo, sebbene pensato per l’infanzia, parla anche agli adulti, come spesso accade nei libri illustrati di qualità.

Comunicare non è scontato

Il libro si sviluppa attorno a una riflessione: quanto è difficile comunicare davvero, soprattutto quando l’altro è molto diverso da noi? Il dialogo tra i due protagonisti animali è metafora delle relazioni umane, della necessità di mettersi nei panni dell’altro e di trovare un terreno comune anche quando sembra impossibile.

Dal teatro alla scrittura

Durante l’intervista, Maselli ripercorre anche alcune tappe significative della sua carriera. Insegnante di recitazione e appassionata di teatro per ragazzi, racconta come il periodo del lockdown abbia rappresentato per lei una fase di grande fermento creativo. Da lì è nato Storia di Nina, uno spettacolo tratto da un suo libro, che ha vinto il Premio Inbox Verde, dedicato alle produzioni di teatro ragazzi.

«Il teatro e la scrittura sono per me modi diversi ma complementari per raccontare storie – dice Maselli – e soprattutto per parlare ai più piccoli con sincerità, senza mai semplificare troppo».

