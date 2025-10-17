Trauma violento, in prognosi riservata l’uomo travolto da un’auto a Gallarate
Nella giornata di venerdì 17 ottobre viene sottoposto a un intervento chirurgico. È stato investito sulle strisce in via Padre Lega
È in prognosi riservata, in gravi condizioni, l’uomo travolto a Gallarate in via Padre Lega, nel pomeriggio di giovedì 16 ottobre: trasferito in “codice rosso” all’ospedale di Circolo, ha riportato un violento trauma toracico, ha fratture al bacino e a entrambi gli arti inferiori, mentre l’urto non ha generato trauma cranico.
Nella giornata di venerdì, l’uomo – residente in città – viene sottoposto a un primo, lungo intervento chirurgico ortopedico. La prognosi, come detto, è riservata.
L’urto in via Padre Lega, uno degli assi principali del quartiere Ronchi, è stato violento: le testimonianze raccolte sul posto dalla Polizia Locali concordano con la ricostruzione di un investimento sulle strisce pedonali all’altezza dell’incrocio tra la via principale e le laterali via Gran Paradiso e via delle Rose.
Il viale, ampio e rettilineo per circa 400 metri, è stato nel tempo teatro di diversi incidenti gravi, anche in quel punto specifico, a ridosso di una serie di punti sensibili, vale a dire scuole primarie, scuola dell’infanzia e casa di riposo Camelot (va detto che comunque non è tra le vie con più incidenti con feriti negli ultimi anni). L’episodio ha comunque riacceso la discussione sulla pericolosità del tratto, molto trafficato al pari della via Sciesa con cui s’incrocia, via che a sua volta ha visto diversi episodi gravi.
