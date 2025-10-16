Varese News

Gallarate/Malpensa

Pedone travolto in via Padre Lega a Gallarate, è in gravi condizioni

L'incidente all'altezza del Camelot, all'incrocio con via delle Rose alle 17.30

incidente via padre lega gallarate

Grave incidente stradale a Gallarate: un pedone è stato travolto da un’auto in via Padre Lega ed è in gravi condizioni.

L’incidente è avvenuto alle 17.30 sulla via principale dei Ronchi, all’altezza del Camelot, all’incrocio con via delle Rose e via Gran Paradiso.

L’uomo ha fatto in tempo a rispondere ai soccorritori giunti sul posto, ma poi ha perso conoscenza. Le sue condizioni sono gravi, è stato trasferito all’ospedale di Circolo di Varese in “codice rosso”, vale a dire in immediato pericolo di vita.

Sul posto hanno operato il 118 con ambulanza e automedica e la Polizia Locale, presente per ricostruire l’esatta dinamica.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 16 Ottobre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.