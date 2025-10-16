Pedone travolto in via Padre Lega a Gallarate, è in gravi condizioni
L'incidente all'altezza del Camelot, all'incrocio con via delle Rose alle 17.30
Grave incidente stradale a Gallarate: un pedone è stato travolto da un’auto in via Padre Lega ed è in gravi condizioni.
L’incidente è avvenuto alle 17.30 sulla via principale dei Ronchi, all’altezza del Camelot, all’incrocio con via delle Rose e via Gran Paradiso.
L’uomo ha fatto in tempo a rispondere ai soccorritori giunti sul posto, ma poi ha perso conoscenza. Le sue condizioni sono gravi, è stato trasferito all’ospedale di Circolo di Varese in “codice rosso”, vale a dire in immediato pericolo di vita.
Sul posto hanno operato il 118 con ambulanza e automedica e la Polizia Locale, presente per ricostruire l’esatta dinamica.
