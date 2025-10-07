Tre Valli Varesine, Galimberti: “Orgoglio e visibilità internazionale”

Dopo la vittoria di Tadej Pogačar nella 104esima Tre Valli Varesine, a raccogliere l’entusiasmo della città è stato il sindaco Davide Galimberti, che ha definito quella vissuta a Varese una “grande giornata di sport”.

«Campioni da tutto il mondo hanno pedalato sulle strade del nostro territorio – ha dichiarato – credendo in una competizione che rappresenta ormai un punto di riferimento internazionale. La vittoria di un campione come Pogačar è un onore per Varese e la conferma del prestigio della nostra corsa».

Galimberti ha voluto ringraziare la Società Ciclistica Alfredo Binda, gli sponsor e i tanti volontari che hanno reso possibile l’evento. «È la prova della straordinaria capacità organizzativa – ha aggiunto –. La Tre Valli significa turismo, visibilità internazionale e la possibilità di mostrare al mondo la nostra città, con le telecamere delle televisioni puntate per ore su Varese».

Il primo cittadino ha infine rivolto un pensiero ai varesini, protagonisti di una giornata che ha unito sport, passione e identità. «Un sentito ringraziamento a tutta la città che, ancora una volta, ha saputo accogliere con entusiasmo questo appuntamento sportivo di eccellenza».