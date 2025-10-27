Varese News

Treni bloccati sulla Milano-Varese, accertamenti delle forze dell’ordine in corso

Poco dopo le 19 Trenord ha comunicato che la circolazione della direttrice è sospesa per accertamenti delle forze dell'ordine nei pressi della stazione di Parabiago

Generico 27 Oct 2025

Treni bloccati tra Milano e Varese nella serata di lunedì 27 ottobre. Poco dopo le 19 Trenord ha comunicato che la circolazione della direttrice è sospesa per accertamenti delle forze dell’ordine nei pressi della stazione di Parabiago.

in stazione a Parabiago sono intervenute anche un’ambulanza e un’automedica del 118.

Le segnalazioni dei pendolari parlano di ritardi già oltre un’ora, oltre ad alcune cancellazioni.

La compagnia ferroviaria, che gestisce il trasporto pubblico regionale e suburbano in Lombardia, consiglia di monitorare l’andamento della situazione tramite app o tramite la sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno” del sito istituzionale.

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti.

Pubblicato il 27 Ottobre 2025
