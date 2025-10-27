Treni bloccati sulla Milano-Varese, accertamenti delle forze dell’ordine in corso

Treni bloccati tra Milano e Varese nella serata di lunedì 27 ottobre. Poco dopo le 19 Trenord ha comunicato che la circolazione della direttrice è sospesa per accertamenti delle forze dell’ordine nei pressi della stazione di Parabiago.

in stazione a Parabiago sono intervenute anche un’ambulanza e un’automedica del 118.

Le segnalazioni dei pendolari parlano di ritardi già oltre un’ora, oltre ad alcune cancellazioni.