Investimento di Parabiago, ripresa la circolazione ferroviaria. Cinque treni cancellati

Dopo il blocco del traffico avvenuto nella serata di lunedì 27 i convogli hanno ripreso servizio con alcuni disagi per i passeggeri

Sono stati ripristinati nella notte tra lunedì 27 e martedì 28 i collegamenti ferroviari sulle linee che transitano dalla stazione di Parabiago, dopo diverse ore di disagi per i viaggiatori. Nella serata di lunedì l’investimento di una persona sui binari aveva causato una lunga serie di ritardi fino ad arrivare alla sospensione del servizio.

Martedì mattina la circolazione è ripartita sia sulla linea S5, quella che collega Varese a Treviglio attraverso il Passante di Milano, sia sulla linea R23 Domodossola-Milano anche se in entrambi i casi Trenord segnala una serie di criticità.

In particolare il traffico ferroviario sulla Domodossola-Arona-Gallarate-Milano risente ancora delle problematiche di lunedì sera: sono stati cancellati alcuni treni: il 2512 Varese – Porto Ceresio, il 2521 Porto Ceresio – Milano Porta Garibaldi, il 25313 Luino Gallarate, il 25314 Gallarate – Luino e il 2415 Domodossola – Milano Centrale. In un caso invece è stata necessaria una variazione: il treno 25307 da Luino a Milano Porta Garibaldi infatti ha posticipato la partenza dalle 7.19 alle 8.00.

Trenord, compagnia ferroviaria che gestisce il trasporto pubblico regionale e suburbano in Lombardia, consiglia di monitorare l’andamento della situazione tramite app o tramite la sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno” del sito istituzionale.

Pubblicato il 28 Ottobre 2025
