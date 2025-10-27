Trenord potenzia il servizio ferroviario in vista delle Olimpiadi
A 100 giorni dall'inizio di Milano Cortina 2026, l'azienda ferroviaria lombarda effettuerà 120 corse in più ogni giorno, per un'offerta complessiva di 2500 corse
In vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, Trenord annuncia un significativo potenziamento del servizio. L’azienda ferroviaria lombarda, che servirà i luoghi delle gare in Valtellina e a Milano, incluso il Villaggio Olimpico, durante la manifestazione effettuerà 120 corse in più ogni giorno, per un’offerta complessiva di 2500 corse.
In particolare, il collegamento fra Milano e la Valtellina sarà attivo dalle 4.20 del mattino alle 3 di notte con una corsa ogni 30 minuti; un servizio che sarà messo a disposizione di tecnici e spettatori, per una mobilità integrata, sostenibile e sicura.
Trenord, che è Regional Transport Sponsor di Milano Cortina 2026, ha vestito dei colori olimpici sei dei nuovi treni della flotta: due convogli in servizio sul collegamento aeroportuale fra Milano e Malpensa, due treni ad alta capacità Caravaggio e due treni monopiano Donizetti, destinati alle linee della Valtellina.
In parallelo, 208 nuovi treni e tutte le biglietterie sono stati personalizzati con i loghi Trenord e Milano Cortina 2026, a testimoniare il lavoro congiunto dei 5.000 dipendenti dell’azienda e la sinergia con le istituzioni nazionali e regionali.
Un esempio concreto di come il servizio ferroviario diventi protagonista dell’Olimpiade diffusa, collegando persone, territori e obiettivi comuni.
