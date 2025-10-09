Tumore al seno, a Saronno una nuova giornata di screening gratuiti con Enrico Cantù Assicurazioni

Torna a Saronno il progetto “Prevenzione & Serenità” promosso da Enrico Cantù Assicurazioni, con una giornata interamente dedicata alla prevenzione del tumore al seno. L’appuntamento è fissato per mercoledì 15 ottobre, dalle 9.30 alle 17.30, presso la Boutique Assicurativa di via Volonterio 27 a Saronno, dove sarà operativa una clinica mobile specializzata in esami senologici gratuiti.

Screening gratuito per le fasce fuori dai programmi ATS

L’iniziativa è rivolta in particolare alle donne tra i 25 e i 45 anni e oltre i 75, ovvero le fasce d’età escluse dai programmi pubblici di screening mammografico. Grazie alla collaborazione con il gruppo Senologia al Centro (Gruppo Gnodi) e con il Centro Studi Diagnostici di Gallarate, sarà possibile effettuare esami completi e gratuiti come ecografie e mammografie, strumenti fondamentali per la diagnosi precoce del tumore al seno.

Ogni visita avverrà a bordo di una clinica mobile attrezzata con apparecchiature di ultima generazione, alla presenza di medici specializzati. Il referto verrà consegnato immediatamente, permettendo di ridurre l’ansia legata all’attesa dei risultati.

Un infopoint aperto a tutti i cittadini

Durante tutta la giornata sarà inoltre attivo, all’interno della Boutique Assicurativa, un Infopoint aperto al pubblico, dove sarà possibile ricevere informazioni e consulenza sulla prevenzione oncologica. Un servizio pensato per tutti i cittadini interessati a saperne di più.

La prevenzione è un investimento sulla salute

Ogni anno in Italia vengono diagnosticati circa 55.000 nuovi casi di tumore al seno, che rappresentano il 25% di tutte le neoplasie femminili. Un dato che riguarda 1 donna su 8. In assenza di una vera prevenzione primaria, la diagnosi precoce resta la strategia più efficace per contrastare la malattia.

Con il progetto “Prevenzione & Serenità”, attivo da oltre due anni, Enrico Cantù Assicurazioni rinnova il proprio impegno concreto per la salute delle persone, offrendo strumenti reali e accessibili per una maggiore consapevolezza e tranquillità.