Un cervo in fuga nelle strade di Lonate Ceppino: incontro inaspettato con la natura
Il suo aspetto smarrito e il passo frenetico sono stati ripresi da un video inviato da una lettrice, Alice, che ha assistito all'inaspettata scena
Nella giornata di sabato 18 ottobre, in una delle tranquille vie di Lonate Ceppino, un incontro insolito ha sorpreso molti passanti. Un cervo, visibilmente spaventato, correva velocemente per le strade del paese. Il suo aspetto smarrito e il passo frenetico sono stati ripresi da un video inviato da una lettrice, Alice, che ha assistito all’inaspettata scena.
Questo tipo di episodio, sebbene non sia quotidiano, non è del tutto raro nelle zone della provincia di Varese, dove la natura e la vita urbana spesso si intrecciano. I cervi, infatti, sono animali che popolano boschi e aree verdi delle nostre campagne, ma talvolta si avventurano in territori più urbanizzati, spinti dalla ricerca di cibo, da un cambio nelle condizioni ambientali o, più frequentemente, per fuggire da un pericolo.
Le zone di Lonate Ceppino, insieme ad altri comuni limitrofi, si trovano lungo uno degli habitat naturali attraversati dai cervi. Boschi e terreni agricoli circostanti sono luoghi ideali per il loro sostentamento. Tuttavia, a causa della crescente urbanizzazione, gli spazi naturali si restringono e gli animali si trovano a dover attraversare, talvolta, zone residenziali e strade trafficate, mettendo in evidenza il conflitto tra la natura e l’ambiente urbano.
